الأشجار تغطي الصحراء الأفريقية بشكل متزايد.. صور

ذكر موقع "nature" المهتم بالطبيعة، في مقال علمي جديد، أن جنوب الصحراء الكبرى والساحل يضمّان عدداً أكبر مما كان يُعتقَد في السابق من الأشجار.

وأكد المقال أن هذه الأشجار غير الحرجية تلعب دورا كبيرا في التنوع البيولوجي، وتوفر خدمات للنظام البيئي مثل تخزين الكربون والموارد الغذائية والمأوى للإنسان والحيوان، بحسب الموقع.

#Nature Satellites could soon map every tree on Earth. An analysis of satellite images has pinpointed individual tree canopies over a large area of West Africa. It will soon be possible to map the location and size of every tree worldwide. https://t.co/TNKfhwrzOH — Francis Villatoro (@emulenews) October 16, 2020

​وأحصى الباحثون بهذه الطريقة 1.8 مليار شجرة على مساحة 1.3 مليون كيلومتر مربع في جنوب الصحراء والشريط الساحلي (المنطقة شبه القاحلة جنوب الصحراء) والمناطق شبه الرطبة في أفريقيا الغربية.

En "An unexpectedly large count of trees in the West African Sahara and Sahel" Brandt et al., 2020 (@nature ) se han dedicado a mapear un área de 1.3 millones de km2 y han localizado 1.837.565.501 árboles que varían en su densidad latitudinalmente por la precipitación 🧵 pic.twitter.com/kZzdYBEwmL — J.A.Hernández-Agüero (@HernandezAguer) October 16, 2020

​واعتمادا على هذه المعطيات قدر العلماء عدد الأشجار بـ 13.4 شجرة لكل هكتار، متوذعين بشكل مبعثر، ولكن على الرغم من ذلك تقوم هذه الأشجار بدور بالغ الأهمية في التنوع الحيوي والمنظومة البيئية.

وقال المؤلف الأول للمقال، مارتن برانت من جامعة كوبنهاغن الدنيماركية: "لقد فوجئنا بشدة بوجود الكثير من الأشجار التي تنمو في الصحراء الإفريقية الكبرى".

a large count of trees in the West African Sahara and the Sahel A combination of high-resolution satellite imaging and deep learning has revealed a relatively high density of tree coverage for this arid area assessment suggests a way to monitor trees outside of forests. pic.twitter.com/EQmUaACly9 — Tony (@Tonylean) October 15, 2020

​وأوضح أن كثافة الأشجار تتزايد مع الاتجاه نزولاً نحو المناطق الأكثر رطوبة في الجنوب، إذا ترتفع من 0.7 شجرة لكل هكتار في المناطق "الشديدة الجفاف" إلى 9.9 في المنطقة الجافة و30.1 في المنطقة شبه القاحلة و47 في المناطق شبه الرطبة.