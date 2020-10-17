الداخلية الكويتية ترحل إعلامية لبنانية بسبب صور مخلة بالآداب

قررت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، ترحيل إعلامية لبنانية من البلاد، بسبب استمرارها في نشر صور مخلة بالآداب.

وبحسب صحيفة "الفبس" الكويتية، فقد قررت الوزارة أن ترحل المذيعة اللبنانية "سازديل" للمصلحة العامة، بحسب تعبيرها، وذلك بعد أن واظبت خلال الفترة الأخيرة على نشر صور لها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة "سازديل" إلى إدارة الإبعاد، وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويتية، المتجهه إلى بيروت مساء اليوم، وتحديدا عند الساعة 1.30 ظهرا.

وتابعت المصادر أن المذيعة ستغادر الكويت عقب تبصيمها.

View this post on Instagram 🔥🔥🌟عجئة سيارات🚘🚘🚘 A post shared by Sazdel El Kak سازديل (@sazdell) on Sep 20, 2020 at 4:14am PDT

وسازديل من مواليد عام 1987، وبدأت مشوارها الإعلامي بالعمل كمراسلة صحافية في صحيفة "الحياة" الإقليمية، ثم انتقلت بعدها الى صحيفتي "اللواء" و"البلد" من بيروت، وفي عام 2010 انتقلت إلى الكويت، وكانت البداية بالعمل في مؤسسة نفطية لمدة 3 أشهر، ثم عادت بعدها إلى الإعلام والصحافة، فأسست مجلة نسائية باللغة الإنجليزية، والتي من خلالها أطلت عبر برنامج "بنات وبس" في تلفزيون الوطن الكويتي، وتم استضافتها باعتبارها أصغر مدير عام.

بعد ذلك قدمت سازديل أول تجربة تقديم اذاعية لها من خلال برنامج "حوا" في 2010 عبر أثير إذاعة "مارينا إف إم"، واستمر حتى 4 سنوات، ثم بعدها قررت أن تبدأ برنامج جديد أسبوعي بعنوان "كشخة".