نبيلة عبيد تدعم سعد لمجرد في أزمة اتهامه بـ"الاغتصاب"

أعلنت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، دعمها للمطرب المغربي، سعد لمجرد، بعد إلغاء حفله في القاهرة بسبب قضاياه المتهم فيها بالاغتصاب.

وشاركت نبيلة عبيد اليوم السبت مقطعا مصورا لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ويضم مشاهد راقصة من أحد أفلامها، على أغنية سعد لمجرد "الجمال عدى الكلام.. تضحكيلي وتاخدي كام".

وكتبت لمتابعيها مع المقطع المصور: "سعد لمجرد صوت جميل من المغرب العزيز"، وأشارت إلى أن المشاهد في المقطع المصور من فيلمها "الراقصة والسياسي".

وقوبل دعم نبيلة عبيد لسعد لمجرد بامتعاض واستنكار من جانب بعض متابعيها، خاصة بعد الهجوم الذي شنته ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني، على المصريات، ثم اعتذارها لهن فيما بعد.

وفي نفس المقطع المصور، ردت نبيلة عبيد على الانتقادات الموجهة لها قائلة: "دعونا نتجمع حول الشيء الحلو، ونبتعد عن أي شيء يفرّق، الشعب المغربي شعب راقي، أنا تكرمت أفضل تكريم منهم، ولا أحد يمثل بأسلوبه غير نفسه ويعبّر بأدبه أو من غيره عن نفسه هو فقط".

وتقرر إلغاء حفل مسرح "كايرو شو" الذي كان سيحيه الفنان المغربي سعد لمجرد في القاهرة في منطقة التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، في ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور عامين على تأسيس المسرح، بعدما أثار إعلان الحفل حالة من الجدل بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنه لا يجب إقامة حفل لمتهم في قضايا اغتصاب.

وتعرض لمجرد لحملة وصفت بـ"العنيفة" باعتباره متهما في 3 قضايا اغتصاب في الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب، وشارك في الحملة عدد من الفنانات بينهن مايان السيد، وعايدة الكاشف.

ودشن الرافضون لحفل لمجرد هاشتاغ "#سعد_لمجرد_مُغتصب"، و"#مش_عايزين_لمجرد_في_مصر" الذي تصدر مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الماضية.