"ياريت تتلهوا بنجاحاتنا"... نجوى كرم تنفي شائعة عنها

ردت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، اليوم السبت، على شائعة أثارت غضبها.

وطمأنت المطربة اللبنانية كافة معجبيها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنها لم تصب بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت في تغريدة لها: "لكل اللي مشغول باله عليا، الحمد لله بطمنكم أنني بألف خير.. وكورونا لا شافتني ولا شافت عتبة بيتنا".

ثم وجهت نجوى كرم رسالة إلى مطلقي الشائعة هي: "ياريت تتلهوا بنجاحاتنا أكثر ما تتلهو بالشائعات اللي طلعت علينا".

La kell lli machghoul beelo 3alayyi, l 7amdellah btammenkoun enni bi alf khayr, w #Corona la cheefetna wala cheefit 3atabit baytna 🙏

Ya rayt telteho bi najee7aatna aktar ma telteho bel ichee3aat lli 3am tetla3 3alayna 🥰https://t.co/q8xxDYORZ1 — Najwa Karam (@najwakaram) October 17, 2020

يشار إلى أن نجوى كرم تشارك حاليا في لجنة التحكيم الموسم الأول من برنامج "ذا فويس سينيور"، إلى جانب الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني وملحم زين، والذي بدأ عرضه على شاشة "إم بي سي" من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

"انطرونا راح تنبسطو" نجوى كرم

ترقبوا#MBCTheVoiceSenior

الأربعاء 7 اكتوبر الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على #MBC1@najwakaram pic.twitter.com/mQNDCpPTl2 — MBC The Voice (@mbcthevoice) September 30, 2020

ويأتي برنامج "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختين الرئيسية والنسخة المخصصة للأطفال، ليتيح الفرصة هذه المرة لكبار السن بالكشف عن مواهبهم للجمهور.