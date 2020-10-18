أحلام تثير غضب البعض في سلطنة عمان

تعرضت الفنانة الإماراتية، أحلام، لانتقادات من جانب بعض مواطني سلطنة عمان، بسبب الحفل الغنائي الذي بثه التلفزيون العماني لها، أمس السبت، وأحيته في الأوبرا السلطانية.

وعبّر عدد كبير من مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن استيائهم من عرض الحفل، إذ لم يمر عام على وفاة السلطان قابوس.

وكتب مغرد: "كيف نحتفل والدنا سلطان قابوس ما كمّل سنة من توفى"

كيف نحتفل والدنا سلطان قابوس ما كمل سنه من توفى 🥺.#احلام_في_الاوبرا_السلطانية — ﮼نوف (@0o0_05) October 17, 2020

​وغرد مستخدم آخر: "برغم الوفيات اليومية التي يشهدها الوطن بسبب بلاء كورونا.. وبرغم الحزن والألم الذي غيم على كثير من الأسر العمانية.. وبرغم لم تمضي على وفاة سلطان البلاد قابوس رحمه الله عام.. ولا على وفاة أمير الكويت شهر حتى... يحتفل البعض بأحلام".

#احلام_في_الاوبرا_السلطانيه

برغم الوفيات اليومية التي يشهدها الوطن بسبب بلاء كورونا . . وبرغم الحزن والألم الذي غيم على كثير من الأسر العمانية . .وبرغم لم تمضي على وفاة سلطان البلاد قابوس رحمه الله عام . . ولا على وفاة أمير الكويت شهر حتى. . .يحتفل البعض بأحلام!!!! — 😎( رجل المستحيل )😎 (@4_badoor) October 17, 2020

#احلام_في_الاوبرا_السلطانيه ع اي اساس ؟؟؟

مين فاضي لها ؟

السلطان قابوس #أعز_الرجال_وأنقاهم ما كمل سنه وانتوا حفلات#أمير_الأنسانيه الشيخ #صباح_الأحمد_الجابر_الصباح ما كمل شهر#كورونا حظر وحجر ونص بيوت #عمان فيها حُزن فقد عزيزين بسبب كورونا وحمى الضنك وانتو حفلات؟

وضرائب ومصايب — الكثيرية ⚖️ (@Alkathirya_Sll) October 16, 2020

فيما عبّر آخرون عن غضبهم من حفل أحلام، في وقت يُمنع بث دعاء الشيخ أحمد الخليلي، ويتم رفض نقل مهرجان للإنشاد الديني.

ويأتي حفل أحلام ضمن الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإنه لم يذع على الهواء مباشرة، ولكن أقيم العام الماضي، وتم إذاعته مساء أمس السبت.

وبتلك المناسبة، بعثت أحلام رسالة إلى زوجة سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، رسالة جاء عبر موقع "تويتر" جاء فيها: "كل عام والسيدة الجليلة حرم السلطان هيثم بخير وكل عام والمرأة العمانيه بخير"، وأرفقت صورة لزوجة سلطان عمان من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي.

كل عام و #السيدة_الجليلة حرم السلطان هيثم بخير وكل عام والمرأه العمانيه بخير صوره للسيده الجليله من خلال تكريمها للمرأة العُمانية بيومها السنوي #يوم_المرأة_العمانية_١٧_أكتوبر #يوم_المرأة_العمانية #عُمان #يوم_المراه_العمانيه pic.twitter.com/bR3a6bJP4J — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 17, 2020

​يشار إلى أن آخر حفلات أحلام أحيته في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وكان في المملكة العربية السعودية على مسرح بجدة، ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى.