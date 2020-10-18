حمادة هلال: "سبونج بوب" سبب مشكلة كبيرة لابنتي... فيديو

كشف الفنان المصري، حمادة هلال، أن الشخصية الكرتونية الشهيرة "سبونج بوب" سبب مشكلة كبيرة لابنته إرما.

وقال هلال خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أمس السبت، أنه بسبب أغنيته للأطفال "أنا سبونج بوب" أصبح أصدقاء ابنته يقولوا لها أن والدها هو "سبونج بوب"، وأصبحوا ينادونها "إرما سبونج بوب".

وكان حمادة هلال طرح أغنيته "أنا سبونج بوب" ضمن أحداث فيلم "مستر أند مسز عويس"، من إنتاج عام 2012، وتشاركه بطولته الفنانة بشرى، ومن إخراج أكرم فريد.

من ناحية أخرى، وجه حمادة هلال في برنامج "واحد من الناس" نصيحة لكل الأزواج للاستمتاع بحياة زوجية سعيدة.

وأكد لمقدم البرنامج، عمرو الليثي، أن سر السعادة الزوجية هو أن "تشتري دماغك"، موضحا: "لم أتعامل يوما في المنزل على أنني "سي السيد"، ومهمل جدا وغير منظم، وأحيانا أقوم بالمساعدة في المنزل".

من ناحية أخرى، أعلن حمادة هلال عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي عن تقديمه جزء ثاني من فيلم "حلم العمر"، الذي لعب بطولته قبل 12 عاما.

View this post on Instagram الجزء الثاني قريبآ ان شاء الله A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg) on Oct 17, 2020 at 3:06pm PDT

ويجسد هلال في أحداث الفيلم شاب مصري حلم بأن يكون ملاكما محترفا، واستطاع أن يحقق حلمه ويفوز ببطولة العالم ويرفع علم بلده.