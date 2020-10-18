صورة رسمية تعلن مواجهة أحمد مكي وكريم عبد العزيز في الجزء الثاني من "الاختيار"

بعد تكهنات وتقارير غير مؤكدة خلال الفترة الماضية، حسم مخرج المسلسل المصري "الاختيار" جدل انضمام الفنان أحمد مكي إلى جزئه الثاني، الذي يتم التحضير له حاليا.

وشارك المخرج بيتر ميمي، الخميس، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة تجمعه مع أحمد مكي والفنان كريم عبد العزيز الذي يشارك في بطولة "الاختيار 2" أيضا أثناء بروفاته، وعلق عليها مازحا: "منتخب العالم، "الاختيار 2" في رمضان 2021 إن شاء الله".

وأفادت تقارير قبل شهر أن أحمد مكي تعاقد على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني "الاختيار" إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز.

وبحسب التقارير، فإن مكي سيجسد في أحداث "الاختيار 2" دور إرهابي يتشابه مع "هشام عشماوي" الذي تم تقديمه في الجزء الأول، ليكون مفاجأة لجمهوره بتقديمه لدور غير كوميدي بعد سنوات من بطولته لمسلسل "الكبير أوي"، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

ومسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، الذي تولى مهمة إخراج الجزء الأول أيضا.

وسيعود أحمد مكي بمسلسل "الاختيار 2" إلى الدراما التلفزيونية بعد توقف استمر 3 سنوات منذ بطولته لمسلسل "خلصانة بشياكة" في عام 2017.

وكان آخر أعمال أحمد مكي الفنية مسرحية "حزلقوم" التي قدمها في "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر أن يعيد تقديمها في مصر الفترة المقبلة.

وعرض ​مسلسل "الاختيار" في شهر رمضان 2020، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة "سينرجي".

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة، أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.