بعد "أستودعكم الله"... بسمة وهبة بالحجاب وتكشف آخر تطورات حالتها الصحية... فيديو

أثارت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، قلق معجبيها، بسبب مقطع مصور لها شاركته أمس، السبت، قبل خضوعها لعملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن، وقالت فيه: "أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدا".

وطمأنت بسمة وهبة متابعيها، اليوم الأحد، على حالتها الصحية بعد إجراء العملية، وذلك في مقطع مصور جديد لها شاركته عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهي ترتدي الحجاب.

وقالت في المقطع: "الحمد لله والشكر لله، ثم لكل الناس الطيبة اللى دعتلى، ولكم مثل الدعاء يا رب، أنا قلت أطمنكم علي بس أول حاجة عملتها إنى سجدت سجدة شكر لله.. حمدت ربنا إنه رجعنى بالسلامة وقومني بالسلامة".

وتابعت "يا رب ألطف بنا دائما يارب.. اللهم انزل شفائك لمن مسه الضر.. اللهم أشف وعافى كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك يا رب يا كريم".

وكانت بسمة وهبة، ناشدت أمس السبت، جمهورها الدعاء لها قبل دخولها غرفة العمليات.

وشاركت وهبة مقطع فيديو مع جمهورها من داخل إحدى مستشفيات لندن، قبيل خضوعها لعملية جراحية.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ إنستغرام": "أستودعكم الله الذى لا تضيع ودائعه أبدا".

وبدت وهبة بملامح مرهقة إلا أن الإبتسامة لم تفارقها حيث ناشدت كل محبيها الدعاء لها.

وقالت بسمة وهبة السبت الماضي، على برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية: "أعاني من مشكلة فى المعدة بالإضافة إلى نزيف، وليست حالة نادرة ولكنها حالة غاية فى الصعوبة".

وتشارك بسمة وهبة في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر قرار بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره.