انهيار موقف سيارات في السعودية ونجاة شخص من الموت بأعجوبة... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات لانهيار المواقف المخصصة للسيارات في أحد الأبراج بمدينة الخبر السعودية.

ووثقت الفيديوهات عمليات الانهيار التي حلت بالمواقف والسيارات.

شاهد ..

العناية الإلهية تنقذ موظف من الإنهيار الأرضي الذي حدث في مواقف برج #الخبر pic.twitter.com/PmXvpc1GC1 — صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 18, 2020

وبحسب شهود عيان، وقع الانهيار في أبراج "مازن السعيد".

#الخبر



انهيار ارضي بمواقف للسيارات يتبع برج مازن السعيد في الخبر والجهات الأمنية تباشر الواقعة. pic.twitter.com/KJhIS3mFyB — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 18, 2020

ووثق أحد مقاطع الفيديوهات، نجاة شخص بأعجوبة عقب انهيار كل ما حوله، بينما كان واقفا على السلم الذي لم ينهار.