انهيار موقف سيارات في السعودية ونجاة شخص من الموت بأعجوبة... فيديو

ووثقت الفيديوهات عمليات الانهيار التي حلت بالمواقف والسيارات.
شاهد ..— صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 18, 2020
العناية الإلهية تنقذ موظف من الإنهيار الأرضي الذي حدث في مواقف برج #الخبر pic.twitter.com/PmXvpc1GC1
وبحسب شهود عيان، وقع الانهيار في أبراج "مازن السعيد".
#الخبر— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) October 18, 2020
انهيار ارضي بمواقف للسيارات يتبع برج مازن السعيد في الخبر والجهات الأمنية تباشر الواقعة. pic.twitter.com/KJhIS3mFyB
ووثق أحد مقاطع الفيديوهات، نجاة شخص بأعجوبة عقب انهيار كل ما حوله، بينما كان واقفا على السلم الذي لم ينهار.
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