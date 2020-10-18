مطعم في بودابست يعيد اختراع العجلة من أجل التباعد الاجتماعي

بعد معاناته من انخفاض مبيعاته بسبب اختفاء السائحين الأجانب، ابتكر مطعم كوستيس، الحائز على نجمة ميشلان، في العاصمة المجرية بودابست وسيلة تتيح لزبائنه تناول طعامهم في الأفق في بيئة مقاومة لفيروس كورونا المستجد، وذلك باستخدام عجلة فيريس الدوارة، عين بودابست، لهذا الغرض.

قال كارولي جرينداي مالك المطعم إن حجم الإقبال في أحد مطاعمه التي أُعيد فتحها انخفض إلى نحو عشر مستويات ما قبل إجراءات العزل العام مما أجبره على البحث عن وسائل جديدة للعمل.

وعن النشاط الذي ينظم في أحد المعالم وسط بودابست قال "الآن ومع عدم وجود كثير من الناس على عجلة فيريس الدوارة أو في المطعم بسبب عدم وجود سائحين، سنحت لنا الفرصة للقيام بذلك.

"من المهم جدا الآن أن يصبح الناس قادرين على الانفصال عن الضيوف الآخرين ليكونوا في مأمن، وعجلة فيريس مثالية بقمراتها المنفصلة". وفقا لـ "رويترز".

وسجلت المجر 46290 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 و 1142 وفاة حتى اليوم الأحد. ويتجه اقتصاد البلاد صوب انكماش بنسبة بين خمسة و سبعة في المئة هذا العام.

وأوضح جرينداي أن تكلفة تناول طعام كوستيس على العجلة الدوارة تبلغ ما يصل إلى 48000 فورنت (154.40 دولار) لكل وجبة من أربعة أطباق. وقد بيعت كل تذاكر الحدث عن آخرها في غضون أيام، حيث سعى العملاء المحليون الميسورون إلى هروب نادر من القيود المفروضة بسبب كورونا.

Hungarian restaurant reinvents the wheel for social distancing https://t.co/lHatGu4EUJ pic.twitter.com/74XDdLqVnW — Zyite.news (@ZyiteGadgets) October 18, 2020

ويخطط جرينداي لتكرار الأمر عند عودة الطقس الدافئ في الربيع على الرغم من أن الليلة الباردة في شهر أكتوبر تشرين الأول لم تردع الزبائن يوم السبت.

وقال سابولج بالاش، الذي تناول الوجبة مع زوجته وطفليه في إحدى قمرات العجلة، "أردنا أن نخرج قليلا ونستمتع بتجربة أخرى لأننا نعيش محبوسين تماما".

وأضاف "معتادون على الذهاب للمطاعم كثيرا. اعتدنا الذهاب إلى اثنين من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، لكننا توقفنا بسبب كوفيد. بالتالي هذه هي فرصتنا الوحيدة الآن لأننا هنا في حالة عزلة حقا".