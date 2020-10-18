أحمد مكي ينشر صورة لوالده ويعلق: دائما أتذكرك وأدعوا لك

نشر الفنان المصري أحمد مكي صورة تجمعه بوالده، في تصرف نادر على مكي الذي قلما نشر صورة لأحد افراد أسرته.

وعلق مكي على الصورة: "مرت سنه على فراقك ... دائما أتذكرك وأدعوا لك ... الله يرحمك يا أبي ويغفرلك ... نسألكم الدعاء له".

وكان والد أحمد مكي قد توفي أثناء تواجده بالإمارات العربية المتحدة، وسافر أحمد للإمارات برفقة أسرته لحضور مراسم الدفن.

مرَّت سنه على فراقك ... دائما أتذكرك وأدعوا لك ... الله يرحمك يا أبي ويغفرلك ... نسألكم الدعاء له pic.twitter.com/eDS6720YJn — Ahmed Mekky (@Mekkystyle) October 18, 2020

وكشف أحمد مكي كشف في أكثر من لقاء إعلامي، أن والده جزائري الجنسية.

وأوضح الفنان الشاب أنه ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية، ثم انتقل إلى مصر مع والدته ونشأ في حي"الطالبية".