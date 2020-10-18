حكم قضائي يؤيد حبس مطرب مصري 6 أشهر

أيد القضاء المصري، اليوم الأحد، حكما بحبس مطرب شاب وشخص آخر، في قضية اعتداءهما بالضرب على أستاذ جامعي وشرطي سابق.

صدر القرار من محكمة جنح مستأنف العجوزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، فى أولى جلسات استئناف المطرب إيساف والشخص الآخر على حكم حبسهما 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على الأستاذ الجامعي والشرطي السابق.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" كشفت التحقيقات، أن المطرب اعتدى بالضرب على المجنى عليهما هو وشخص آخر، بعد مشاجرة نشبت بينهم داخل أحد المطاعم بمنطقة الدقى، في محافظة الجيزة.

وقدم المجنى عليهما تقريرا طبىا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب، وأرفقت التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى قيدت برقم 4248 سنة 2020.

وفي نهاية شهر أغسطس/ آب، قررت محكمة جنح العجوزة المصرية، معاقبة المطرب، إيساف، ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامهما بالاعتداء بالضرب على الأستاذ الجامعي والضابط سابق.