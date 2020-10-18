"كأنه حي".. دلفين ألي مذهل يأخذ مكان آلاف الدلافين "الأسيرة"... فيديو

وصنعت شركة "Edge Innovations" الأمريكية للرسوم المتحركة دلفينا آليا مذهلا يحاكي تقريبا الدلافين الحقيقية من حيث الحركة والسباحة وإصدار الأصوات والتفاعل مع البشر.

ويزن الدلفين الآلي حوالي 550 رطلا تقريبا، مع جلد مصنوع من السيلكون الطبي المعالج وبطارية قوية جدا تسمح له بالسباحة لمدة 10 ساعات متواصلة.

ويأمل الفريق المصنع لهذا الدلفين الروبوتي المذهل أن تقفز هذه الحيوانات البحرية الروبوتية يومًا ما عبر الأطواق وتؤدي الألعاب البهلوانية في حدائق الملاهي، بدلا من الحيوانات الحقيقية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن بالتكلفة الكبيرة لصناعة هذه الحيوانات البحرية والتي تتراوح تكلفتها بين 3 إلى 5 مليون دولار، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ونوهت الصحيفة إلى أن ابتكارا مذهلا كهذا من شأنه أن يطلق سراح حوالي 3 آلاف دلفينا أسيرا في مختلف حدائق المياه حول العالم، ويساعد في إنعاش الحياة الطبيعية.