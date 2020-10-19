لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على الرجاء مع فرجاني ساسي بالحجر الصحي... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وهم يحتفلون مع زميلهم بالفريق فرجاني ساسي المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وظهر لاعبو الزمالك في ممر فندق الإقامة بالدار البيضاء، يوم الأحد، حيث هتفوا له لدعمه ومساندته، في وجود أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق.

واقترب الزمالك المصري من المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز مثير خارج الأرض على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة (1-0) في ذهاب نصف النهائي.

بنحبك يا ساسي 🎶🎶



لاعبو الزمالك يحتفلون مع فرجاني ساسي بعد الفوز على الرجاء 😍 pic.twitter.com/fhkTNu6VRD — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) October 18, 2020

ويقضي ساسي حاليا فترة الحجر الصحي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة، السبت المقبل 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في اليوم التالي لمواجهة الوداد والأهلي، لحساب نفس الدور.

🎵فرجاااااااااني ساااااااسي أووووووووه



لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي في فندق الإقامة بعد الفوز على الرجاء المغربي😍@FerjaniSassi pic.twitter.com/LGXxPNecGu — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 18, 2020

الزمالك يستطيع العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال اللقاء.