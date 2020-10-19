لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز على الرجاء مع فرجاني ساسي بالحجر الصحي... فيديو

وظهر لاعبو الزمالك في ممر فندق الإقامة بالدار البيضاء، يوم الأحد، حيث هتفوا له لدعمه ومساندته، في وجود أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق.
واقترب الزمالك المصري من المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز مثير خارج الأرض على نظيره الرجاء المغربي بنتيجة (1-0) في ذهاب نصف النهائي.
بنحبك يا ساسي 🎶🎶— KingFut بالعربي (@KingFut_AR) October 18, 2020
لاعبو الزمالك يحتفلون مع فرجاني ساسي بعد الفوز على الرجاء 😍 pic.twitter.com/fhkTNu6VRD
ويقضي ساسي حاليا فترة الحجر الصحي، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.
ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة، السبت المقبل 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في اليوم التالي لمواجهة الوداد والأهلي، لحساب نفس الدور.
🎵فرجاااااااااني ساااااااسي أووووووووه— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 18, 2020
لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي في فندق الإقامة بعد الفوز على الرجاء المغربي😍@FerjaniSassi pic.twitter.com/LGXxPNecGu
الزمالك يستطيع العبور إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال اللقاء.
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