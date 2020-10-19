تحداها زوجها فأذهلت الملايين... امرأة حامل في الشهر التاسع تركض ميلا في 5 دقائق...فيديو

أذهلت سيدة حامل بشهرها التاسع، الملايين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور لها وهي تركض ميلا كاملا في أقل من خمس دقائق ونصف بعد أن تحداها زوجها للقيام بذلك.

وتمكنت الأمريكية ماكينا مايلر، البالغة من العمر 29 عاما، من قطع المسافة في 5 دقائق و25 ثانية، بعد أن تحداها زوجها في إعطائها 100 دولار إن كسرت حاجز 8 دقائق في الميل الواحد.

وقالت مايلر إنها كانت حريصة جدا في تمرينات القوة لكيلا يسبب التواء الحوض والوزن المضاف أي إصابة.

وأضافت أنها استشارت طبيبين أثناء حملها كما ينبغي أن تفعل أي امرأة تتمرن أثناء الحمل، ومن المهم الإشارة إلى أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة لقضاء فترة الحمل، وأن كل الأجسام مختلفة، بحسب ما نقل موقع buzzfeed.

وتابعت مايلر قائلة "كان الركض متنفسا كبيرا بالنسبة لي بهذه الطريقة. الركض أثناء الحمل كان عملية جميلة بالنسبة لي، من تقبل الجهد والصبر، وعدم إجبار الجسم على أي شيء، والتخلي عن محاولة تحقيق معدل معين أو مسافة معينة".