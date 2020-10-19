يتزلج ويلعب كرة القدم..."نورد بوس" كلب يشعل مواقع التواصل..فيديو وصور

يحظى كلب من فصيلة "بول دوغ" بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لقدرته على التزلج والتزحلق على الجليد، بالإضافة لمهارات أخرى.

الكلب المعروف باسم "نورد بوس" أصبح أحد أعضاء فرقة موسيقية روسية لموسيقى الروك، حيث بات العنصر الثالث في الفريق، والذي يضم مالكه، المغنية ناتاليا فارلاموفا.

© REUTERS / Evgenia Novozhenina كلب البولدوغ الفرنسي "نورد بوس" يركب لوح تزلج في حديقة سوكولنيكي في موسكو، روسيا 16 أكتوبر 2020

وصرحت فارلاموفا في أكثر من مناسبة، بأنها لا تتخيل حياتها من دونه، حتى بات من أفراد الفرقة الغنائية.

"نورد بوس" حاز شعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حتى تجاوز عدد متابعيه لـ 10 آلاف متابع، حيث ينشر له عدد من الفيديوهات وهو يقوم بأنشطة مختلفة.

ويستطيع الكلب ممارسة التزلج، بالإضافة لعشقه لكرة القدم.

وحول اختيار فارلاموفا لهذا النوع من الكلاب، قالت إنها اختارته بعد بحث طويل على الإنترنت لينال هذا النوع اهتمامها، ولتبدأ بتعليمه وتدريبه على الحركات، في الوقت الذي تخوفت فيه منذ البداية من إمكانية عدم استمتاع الكلب بنوع الموسيقى التي تؤديها، إلا أن الكلب كان له رأي آخر، حيث بات يحضر جميع الحفلات ليتجول على خشبة المسرح خلال إحياء حفلات الفرقة، بحسب ما نقل موقع metronews.