رانيا يوسف تكشف عن سر رشاقتها... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، أمس الأحد، عن أن سر احتفاظها برشاقتها والاحتفاظ بوزن ثابت يعود لاتباعها "واجب" الصيام.

وأشارت في لقائها مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، إلى أنها تحرص على الصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهو ما يجعلها تحافظ على رشاقتها.

وقالت: "أنا أصوم اتنين وخميس دائما، هذا واجب، وهذا ليس بسبب الجانب الديني فقط، لكن الجانب الصحي أيضا".

وتابعت رانيا يوسف موضحة: "الجسم عندما يفهم نظام الأكل يبدأ في الازدياد لمجرد أنه فهم نظامك في الأكل حتى لو كميات الأكل قليلة، فيجب أن نحدث "لخبطة" في مواعيد الأكل، ولهذا أصوم اتنين وخميس، وأشرب مياه بليمون كتير جدا، هذا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والمشي".

رانيا يوسف: أنا بصوم الإثنين والخميس دايما#مساء_dmc pic.twitter.com/UuxcrdH0cM — dmc TV (@dmctveg) October 19, 2020

من ناحية أخرى، كشفت رانيا يوسف لبرنامج "مساء دي إم سي" أنها تعرضت للتحرش مع ابنتها الكبرى خلال تواجدهما بأحد الأماكن العامة.

وأضافت أنه بعد الحادثة، كانت تستيقظ على كوابيس، الأمر الذي أثر على نفسيتها.

وتابعت أنها كانت تشعر بالذنب بسبب فشلها في حماية ابنتها، وأنه عندما تداولت قضية التحرش الشهيرة التي تخصها، قررت أن تفضح المتحرش لأنه جبان وخائف وأنها تفضحه أمام الجميع"، بحسب قولها.

وأصبحت رانيا يوسف محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018.