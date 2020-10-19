رغم انتهاء تسجيلها... أحمد الفيشاوي يوضح سبب تأخره في طرح الأغنية التي يهاجم فيها محمد رمضان

كشف الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، اليوم الاثنين، عن سبب تأخر طرح أغنيته المصورة الجديدة "نمبر 2"، التي يهاجم فيها مواطنه الفنان محمد رمضان، وكان مقررا طرحها الشهر الماضي، رغم الانتهاء من تسجيلها.

وأوضح في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية أنه كان بدأ التحضير لتصوير الأغنية أواخر الشهر الماضي، لكن ما منعه هو انشغاله بتصوير أحدث أفلامه "قمر 14" خلال الفترة الماضية.

وتابع الفيشاوي أنه سوف يبدأ العمل بالكليب بعد أسبوع، مرجخا أنه قد يطرح خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

كما لفت إلى أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة لتصوير الأغنية، وسيتولى إخراجها عمرو حسن.

وأعلن أحمد الفيشاوي مؤخرا أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.

وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعلق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وعبّر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.