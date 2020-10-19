"آبل" تعلن عن أسعار إصلاح شاشة "آيفون 12"

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الاثنين، عن تكلفة إصلاح شاشة هاتفها الجديد "آيفون 12".

وأشارت عبر موقعها الرسمي إلى إصلاح شاشة "آيفون 12" الرئيسي يبلغ 279 دولارا أمريكيا، وهو أعلى من نظيره السابق "آيفون 11" بزيادة 80 دولارا، الذي تبلغ تكلفة شاشته 199 دولارا.

وعلى الأرجح يعود سبب تلك الزيادة إلى أن "آيفون 12" يحتوي على شاشة "أوليد" بدلا من شاشة "إل سي دي".

أما بالنسبة لسعر إصلاح شاشة هاتف "آيفون 12 برو" فهو نفس سعر إصلاح "آيفون 11 برو"، وهو 279 دولارا، على الرغم من أن النموذج الجديد مصنوع من زجاج مقوى بالسيراميك.

كما لفتت "آبل" إلى أن تكلفة إصلاح "الأضرار الأخرى" في هاتف "آيفون 12" زادت بمقدار 50 دولارا، لتصل إلى 499 دولارا.

ولم تعلن "آبل" حتى لحظة كتابة هذه السطور عن أسعار إصلاح شاشة هاتفي "آيفون 12 برو ماكس" و"آيفون 12 ميني".

وفي الأسبوع الماضي، كشفت شركة "أبل" الأمريكية رسميا النقاب عن هاتف "آيفون 12" بعد طول انتظار، المدعوم بشبكة الجيل الخامس "5G".

وأطلقت "أبل" الجهاز بخمسة خيارات ملونة: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق.