"ناسا" و"نوكيا" تبنيان شبكة "جي 5" على القمر... صور وفيديو

ربحت شركة "نوكيا" مناقصة قدمتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بهدف بناء شبكة إنترنت في الفضاء من شأنها أن تعزز عمليات التطوير والاستكشاف الفضائي.

نشرت شركة "Bell Labs"، وهي الذراع المطور لأبحاث شركة "نوكيا" تفاصيل جديدة حول العقود الموقعة بين "ناسا" و"نوكيا" على صفحتها في "تويتر".

To the moon! 🌕



We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP — Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020

وستقوم شركة "نوكيا" بدعم شبكة التشغيل اللاسلكي للمركبة القمرية، بالإضافة إلى شبكة الملاحة والإنترنت وبث الفيديو.

وبحسب موقع "mashable"، فقد منحت وكالة "ناسا" شركة "نوكيا" الأمريكية مبلغ 14.1 مليون دولار لنشر شبكة خلوية على القمر.

ويعتبر هذا المشروع جزءا من عقود بقيمة 370 مليون دولار تم توقيعها بهدف تعزيز البحث والتطوير لاستكشاف الفضاء.

Our pioneering innovations will be used to build and deploy the first wireless network on the moon, starting with #4G/LTE technologies and evolving to #5G. (2/6) — Bell Labs (@BellLabs) October 15, 2020

ونوه المصدر إلى أن خطة "نوكيا" تتمثل ببناء شبكة (4 جي لايت)، وتطويرها لتصبح شبكة (5 جي)، والذي سيكون أول نظام وشبكة اتصالات في الفضاء.

وجاء في الإعلان أيضًا: "يمكن للنظام أن يدعم الاتصالات على سطح القمر وعلى مسافات واسعة مع سرعات كبيرة، من شأنها أن توفر موثوقية أكثر من المعايير الحالية".

وتم تصميم الشبكة لتكون مدمجة وفعالة، بالإضافة إلى أنها "مصممة خصيصًا لتحمل درجات الحرارة الشديدة والإشعاع وظروف الفراغ في الفضاء".