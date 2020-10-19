إليسا تشارك جمهورها هدية عيد ميلادها... صور

شاركت نجمة الغناء اللبناني، إليسا، هدية عيد ميلادها والتي تلقتها من صديقتها ميرنا. وهي عبارة عن دراجة هوائية ثلاثية العجلات.

ونشرت إليسا صورة على حسابها في "إنستغرام"، وهي تركب الدراجة، مصحوبة بتعليق "مساء بيروت".

ويصادف ميلاد إليسا يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن يبدو أنها بدأت تتلقى الهدايا باكراً هذه السنة.