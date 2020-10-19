"كان يمكن الاستغناء عنه"... مشهد لممثل سعودي في مسلسل يثير حفيظة المشاهدين

أحدث مشهد من مسلسل عربي بدأ عرضه مؤخرا على إحدى المنصات الرقمية ضجة واسعة، بسبب تضمنه، في حلقته الأولى، ما يراه الكثير من المشاهدين أنه "خارج عن اللياقة".

ويظهر الممثل السعودي، مهند الحمدي، في المشهد وهو يتبول على أحد الأشخاص ضمن أحداث المسلسل، ما جعل العمل يتعرض لموجة من الهجوم والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واتفق غالبية المشاهدين عبر "السوشيال ميديا" أن المشهد المثير للجدل لا داع لتقديمه منه الأساس، وأنه يمكن الاستغناء عنه، وأن فريق عمل المسلسل رغب في إثارة الجدل من حلقته الأولى بغرض لفت الأنظار إليه.

شهالمسلسل القذر قطيعة وين قاعدين طاح حظكم والله👎🏻👎🏻👎🏻 #دفعة_بيروت — Eman Alqaderi🇰🇼 (@Q_amon_555) October 16, 2020

امانة هذا مقطع ينعرض بمسلسل كويتي؟؟؟؟ وييين قاعديييين؟ وين الرقابة؟ #دفعه_بيروت pic.twitter.com/BtggBrfJna — 𓆩F𓆪 (@i285x) October 16, 2020

مشهد من أول حلقه مسلسل #دفعه_بيروت

ايحاء قذر ومقرف للغايه

هل شحت الأفكار والقصص والروايات

إلى أن يتم إخراج ، هكذا مشهد مقزز ومشوه للأخلاق الاسلاميه والعربيه

سنه كامله وأنتم في بيروت ، لإخراج نص لايستحق حتى المشاهده ، استحو شوي

ممثلين مقفرين، مهند الحمدي ، ونور غندور pic.twitter.com/4Fa9pLiZIZ — سـالـم النـوارسه🇯🇴⁩ (@salm_96s) October 17, 2020

كما هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مشهد مسلسل "دفعة بيروت"، إذ كتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "مشهد في أول حلقة من مسلسل "دفعة بيروت" قمة القرف على قمة الوقاحة والوساخة، مشهد ليس له داعي، إيحاء قذر استحوا شوية، في بنات وحريم يجلسون أمام التلفزيون الذي من المفترض ان يكون لكل الناس".

ويعرض مسلسل "دفعة بيروت" عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، التابعة لشبكة "إم بي سي" السعودية.

البوستر الرسمي لـ مسلسل | دفعة بيروت |

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تأليف : هبة حمادة

إخراج : علي العلي

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بطولة : فاطمة الصفي , مهند الحمدي , حمد أشكناني , نور الغندور , محمود نصر , علي كاكولي , كارلوس عازار , سارة أبي كنعان , يارى قاسم , روان مهدي .. وآخرون

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إبتداء من 16 أكتوبر عـ شاهد VIP pic.twitter.com/PKgQ1qzB1w — قصر Drama. (@dRa8_) October 4, 2020

​ويعد مسلسل "دفعة بيروت" هو الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة"، وتدور أحداثه في مدينة بيروت خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، هو من تأليف هبة مشاري وإخراج علي العلي، ومن بطولة مهند الحمدي ونور الغندور ومحمود نصر وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ونور الشيخ وحمد أشكناني وذو الفقار خضر.

ويسلط المسلسل الضوء على مجموعة طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشباب من مختلف الجنسيات.