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    "كان يمكن الاستغناء عنه"... مشهد لممثل سعودي في مسلسل يثير حفيظة المشاهدين

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    أحدث مشهد من مسلسل عربي بدأ عرضه مؤخرا على إحدى المنصات الرقمية ضجة واسعة، بسبب تضمنه، في حلقته الأولى، ما يراه الكثير من المشاهدين أنه "خارج عن اللياقة".

    ويظهر الممثل السعودي، مهند الحمدي، في المشهد وهو يتبول على أحد الأشخاص ضمن أحداث المسلسل، ما جعل العمل يتعرض لموجة من الهجوم والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    واتفق غالبية المشاهدين عبر "السوشيال ميديا" أن المشهد المثير للجدل لا داع لتقديمه منه الأساس، وأنه يمكن الاستغناء عنه، وأن فريق عمل المسلسل رغب في إثارة الجدل من حلقته الأولى بغرض لفت الأنظار إليه.

    كما هاجمت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، مشهد مسلسل "دفعة بيروت"، إذ كتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "مشهد في أول حلقة من مسلسل "دفعة بيروت" قمة القرف على قمة الوقاحة والوساخة، مشهد ليس له داعي، إيحاء قذر استحوا شوية، في بنات وحريم يجلسون أمام التلفزيون الذي من المفترض ان يكون لكل الناس".

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    مشهد في اول حلقه من مسلسل دفعة بيروت قمة القرف على قمة الوقاحه و الوساخه مشهد مال امه اَي داعي ايحاء قذر استحوا اشويه في بنات وحريم قاعدين جدام التلفزيون اللي مفروض لكل الناس وقال ايه قناة كل العرب هذا المسلسل اللي قعدتوا سنه كامله ببيروت توقعنا بنشوف عمل يستحق أوسكار بس فعلا واضح انه بيدخل أوسكار كأسوأ عمل اصلا من الاعلان ماله وانا غاسله ايدي منه البرمو كله مهند الحمدي و نور غندور ندري انهم صارو الهبه الجديده لقناة الام بي سي و كالعاده بترفعونهم خاصه مهند بترفعونه لسابع سما مع انه لا وسامه و لا اداء و بعدين راح ترمونه من سابع سما مثل ماسويتوا مع بدر ال زيدان و لجين عمران و اسيل عمران والطابور طويل. . الله يعينه على دفعة القاهره اذا بداية القصيده كفر 👇🏻 #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم#صباح_الاحمد#جابرالاحمد

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    ويعرض مسلسل "دفعة بيروت" عبر منصة "شاهد في آي بي" الرقمية، التابعة لشبكة "إم بي سي" السعودية.

    ​ويعد مسلسل "دفعة بيروت" هو الجزء الثاني من مسلسل "دفعة القاهرة"، وتدور أحداثه في مدينة بيروت خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، هو من تأليف هبة مشاري وإخراج علي العلي، ومن بطولة مهند الحمدي ونور الغندور ومحمود نصر وفاطمة الصفي وخالد الشاعر ونور الشيخ وحمد أشكناني وذو الفقار خضر.

    ويسلط المسلسل الضوء على مجموعة طلبة أوفدتهم دولة الكويت للدراسة في لبنان، والتقوا بشباب من مختلف الجنسيات.

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