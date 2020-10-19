الفنانة المصرية مها أحمد تنهار باكية بسبب مرض نجلها "الغامض"... فيديو

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، إنها فوجئت مثل غيرها عندما قرأت منشور نجلها عادل عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي كشف فيه عن مروره بحالة نفسية وصحية سيئة، وأنه "يكتب هذا الكلام ده ويده ترتعش، ويشعر بالتعب وغير قادر على فعل شيء، وأنه لو حدث شيء له سيكون قد فاض بكل ما داخله ويكون ارتاح من فعل هذا، وأنه يخشى مما هو قادم".
وأشار نجل مها أحمد في منشوره إلى أن مرضه الذي يعاني منه حاليا نتيجة مروره بسلسلة من الحوادث السيئة خلال الأربعة شهور الماضية، والتي أثرت على نفسيته بشكل بالغ، وكانت البداية مع نهاية أول حب في حياته في 16 يونيو/ حزيران، ثم وفاة صديقه المقرب "اليوتيوبر" مصطفى حفناوي، ثم غرق منزله لسبب مجهول، وأخيرا شعوره بمرض وتعب مفاجئ لا يستطيع الأطباء تحديده.
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انا بكتب الكلام ده و انا ايدي بتترعش و فعلا تعبان و مش قادر و مش عارف انا عندي ايه و مش عارف اتكلم مع حد علشان مش عايز اخلي حد يشيل همي ، بس انا هكتب الكلام اللي عايز اكتبه ده علشان انا مش عارف اللي جاي ايه ولا هيحصل ايه ، انا حياتي بايظه بقالها اربع شهور من يوم ١٥-٦ لحد انهارده ١٥-١٠ ، الاربع شهور دول اوحش اربع شهور عدوا عليا في حياتي من يوم ما جيت الدنيا علشان حصلي فيهم حاجات وجعتني و تعبتني و أثرت علي نفسيتي ، أولهم كان اول حب في حياتي عاش لمدة سنه و نص و كان نهايته يوم ١٥-٦ ، بعدها كان وفاة حفناوي صاحبي و اخويا يمكن مكناش قريبين من بعض بس مجرد مبنتكلم مع بعض او بنشوف بعض بيبقي اكننا نعرف بعض من الحضانه و كان في ذكريات حلوه اووي لينا مع بعض ، بعدها امي كانت هتموت في حدثة عربية و الحمد الله ربنا سترها و عدت علي خير ، بعدها البيت بتاعنا لما غرق كله و لحد دلوقتي منعرفش غرق ازاي ولا ايه اللي حصل بس الحمد الله علي كل شئ و لحد دلوقتي البيت لسه بايظ ، و اخرهم بقي و ده لسه من ٣ ايام اني تعبت جدا فجأه و تعبت تعب مش عادي و مش عارف انا عندي ايه ولا الدكاتره عارفين انا عندي ايه ، خت جميع الادويه و خت حقن و بنام كويس و باكل كويس و بعمل كل حاجه و برضه مفيش اي تحسن ، انا بكتب الكلام ده دلوقتي و انا مش حابب كده خالص ولا كنت عايز اعمل كده بس عملت كده و كتبت كده و هنزله علشان انا بجد خايف من اللي جاي و مش عارف ايه اللي ممكن يحصل ، فعلشان لو حصل حاجه اكون كتبت كل اللي جوايه و اكون ارتحت اني عملت كده و علشان برضه تكونوا عارفين ان الضحك و الهزار و الخروج و الاستوريز مش دي الحياه الحقيقيه ، الحياه الحقيقيه هي اللي انا حكاتها دلوقتي ، محدش يعرف انت حياتك عامله ازاي ولا ايه اللي بيحصل فيها ولا جواك ايه كله شايفك في صور و فيديوهات مش حقيقيه ، المهم ربنا يستر في اللي جاي و يعدي علي خير ان شاء الله علشان المره دي انا بجد حسات بالموت ، فلو عدت علي خير حيات الواحد هتتغير تماماً في كل حاجه حته في الصور و الفيديوهات ، اسف اني طولت عليكوا ، يارب انت الشافي المعافي
وصرحت مها أحمد لبرنامج "التاسعة" إلى إنها في الغرفة المجاورة لغرفة نجلها في المنزل، وتتابعه جيدا في العلاج وفي كل شيء، كما أنها تشعر بكل ما يمر به لأنها مرت أيضا بنفس الأعراض، وهي نفس الرعشة وعدم القدرة على الكتابة والأعصاب المهتزة، لافتة إلى أنه في الفترة الأخيرة شهدت هي وزوجها الفنان مجدي كامل وأبنائها الكثير من الأشياء الغريبة".
وتابعت أن نجلها عادل شاب رياضي، وفجأة وجد الدنيا اتقلبت 180 درجة عليه، وأنها وزوجها صدما مما كتبه في منشور "إنستغرام"، خاصة أنه ليس من الناس الذين يشتكون، ثم فوجئا بعدها بصراخه بالمنزل ويخبرهما أنه غير قادر على الوقوف على قدميه، ولا يستجيب للأدوية.
وواصلت مها أحمد باكية أنها تتمنى احتضان نجلها عادل منذ شهور، ولكنها محرومة من فعل ذلك بسبب خوفها من إصابته بفيروس نتيجة مناعته الضعيفة، كما لا تستطيع أن تقبله أو تلمسه من بداية انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأرجعت مها أحمد أن ما تتعرض له مع أسرتها "نتيجة الحسد".
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