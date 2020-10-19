لها دلالة... سبب هام لوضع ملصقات على الفواكه والخضار

يتعامل الكثيرون مع الملصقات التي يتم وضعها على الفواكه والخضراوات، على أنها مجرد عرض للشركة المنتجة، إلا أن لها دلالات في غاية الأهمية.

وبحسب موقع "هابلي أنبروسيسد"، تنقسم تلك الملصقات إلى 3 أنواع رئيسية، وهي تقليدية، معدلة وراثيا، عضوية.

إذا كان الملصق يحتوي على 3 أو 4 أرقام، هذا معناه أن الثمار التي معك تم زراعتها بشكل تقليدي عن طريق التقنيات الزراعية الحديثة بما فيها استخدام كميات وفيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والكيماوية.

وإذا كان المصق يشتمل على 5 أرقام ويبدأ برقم 8، هذا يعني أن الثمار تم تعديلها وراثيا، وينصح الأطباء بتجنب هذه المنتجات لمراعاة الصحة.

أما إذا كان الملصق عليه 5 أرقام ويبدأ برقم 9، فهو دلالة على أن الثمار عضوية وتم زراعتها بدون استخدام أي أسمدة أو مبيدات حشرية أو كيماوية، كما لم يتم استخدام مياه الصرف الصحي في ريها.

وإذا كان المنتج لا يحتوي على ملصق، فهذا معناه أنه قد تمت إزالة الملصق حتى لا يرى المستهلك الرقم المطبوع وبالتالي قد يعدل عن قراره بشرائه، أو أنه مستورد من دولة أخرى، وبالتالي ينصح بعدم شراء أي منتج لا يحتوي على ملصق.