حقيقة تصريحات نيللي كريم المثيرة للجدل بشأن زواجها الثالث والمقبل

أثارت الفنانة المصرية، نيللي كريم، الجدل بين معجبيها الأسبوع الحالي، بسبب تصريحاتها الأخيرة بشأن زواجها الثالث الذي تتحضر له خلال الفترة المقبلة.

وكانت نيللي كريم صرحت في برنامج "السيرة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، من تقديم وفاء الكيلاني، الجمعة، أنها "لا تريد الزواج مرة أخرى لأنها قررت أن تعيش بنفسها"، الأمر الذي أثار تكهنات بانفصالها عن خطيبها رجل الأعمال، عمر إسلام.

ونفى مصدر مقرب من الفنانة المصرية من أصول روسية تلك المزاعم لموقع "إي تي بالعربي"، مؤكدا أن خطوبتها لعمر إسلام قائمة، وأن تصريحها المثير للجدل جاء في سياق حديثها عن زيجتيها السابقتين.

كما أكد المصدر أن تصريح نيللي كريم للبرنامج جاء رغبة منها في عدم تطرقه للمزيد من أمور حياتها الخاصة، فتهربت "بذكاء وخفة دم معلنة أنها ستعيش لنفسها"، ورفضت بعد ذلك التعليق أو الرد على ما ينشر بشأن مصير زواجها المقبل.

وكانت نيللي كريم أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال المصري، عمر إسلام، في شهر يونيو/ حزيران، ويكبرها بـ6 سنوات، وكان من المقرر أن يتم الزواج نهاية الصيف.

خطفت الفنانة #نيللي_كريم وخطيبها #عمر_إسلام اهتمام الجمهور بعد إعلان خطبتهما، وشغلت هوية خطيبها الجزء الأكبر من اهتمامهم pic.twitter.com/0oDF5mY21A — مجلة هي (@hiamag) June 10, 2020

وتزوجت نيللي كريم مرتين، الأولى وقتما كانت تبلغ 17 عاما، ودام 10 سنوات، وأثمر عن نجليها كريم ويوسف، أما الثانية فكانت من خبير التغذية، الدكتور هاني أبو النجا، وأثمر عن فتاتين هما كندة وسيليا.

وعُرض لنيللي كريم في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "بـ100 وش"، الذي شاركها بطولته آسر ياسين وعلا رشدي وهو من إخراج كاملة أبو ذكري وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.