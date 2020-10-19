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    شاي أخضر

    5 أخطاء تحرمك من فوائد كوب الشاي

    © AFP 2020 / ED JONES
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    حذر موقع" إيت زيس نوت ذات" المعني بشئون التغذية من مجموعة من الأخطاء التي تفقد كوب الشاي فوائده.

    وقال الموقع في تقرير له:" باستثناء الماء، يعد الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا في أنحاء العالم، حيث يعود تاريخه إلى نحو 50 قرنا، واحتفظ بمكانة خاصة في الأنظمة الغذائية لفترة طويلة من الوقت، لذلك ليس من المستغرب، لماذا يظل شائعا ومنتشرا حتى الآن".

    الشاي
    © Photo / Pixabay / Natalia Koroshchenko
    إضافة اللبن للشاي لا يفيد القلب

    وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للمشروب هي السبب في شيوعه حتى الآن، وإنما لفوائده الغذائية.

     وللاستفادة من هذه الفوائد الغذائية حذر الموقع من 5 أمور وهي:  

    ترك الشاي يغلي لفترة طويلة:

    وغلي الشاي طويلا، يدمر المركبات المفيدة التي يحويها، مثل الكاتيكين، وهذه تشكل ما يقرب من 25% من الفينولات، وهي أحد مضادات الأكسدة. ومن هذا المنطلق يحذر خبراء التغذية من ترك الشاي يغلي لفترة طويلة.

    نقع أكياس الشاي لفترة طويلة:

    وتؤدي هذه العملية إلى تكون "العفص"، وهي مادة موجودة في النبيذ، والتي  تجعل طعم الشاي مرا، لذلك وضع الأطباء مدد محددة لنقع أكياس الشاي في الكوب، باختلاف أنواعه.

    وينصح بنقع الشاي الأسود لمدة من 3 إلى 5 دقائق، والشاي الأبيض بين دقيقتين إلى 3 دقائق، بينما ينقع الشاي الأخضر لمدة 3 دقائق.

    استخدام ماء الصنبور:

    ويحتوي هذا الماء على الكلور الذي يستخدم في إزالة الشوائب، في إزالة المعادن الموجودة في الماء، وبالتالي يؤثر على القيمة الغذائية للشاي.

    إضافة مكونات كثيرة للشاي:

    يضيف الكثيرون من محبي الشاي مكونات أخرى كالسكر أو بدائله، والحليب سواء كان كامل أو خالي الدسم، وهذا يزيد من السعرات الحرارية الموجودة في الشاي.

    عدم استخدام كيس الشاي أكثر من مرة:

    يقول الموقع إن الوقت قد حان لتحطيم الأسطورة القائلة بأنه لا يجب عليك استخدام نفس أكياس الشاي مرتين، فمع الشاي عالي الجودة، سوف تجرب نكهات فريدة من نوعها بعد مرتين أو ثلاثة من الاستخدام.

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    الكلمات الدلالية:
    تغذية, مشروب, شاي
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