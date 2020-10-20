"أبيض وردي" أو "أبيض مع لون النعناع"...بيلي إيليش تحير معجبيها بلون حذائها...صور

أذهلت المغنية بيلي إيليش المعجبين بوهم بصري من خلال نشر أحذية رياضية "تغير لونها" بواسطة خاصية القصص على "إنستغرام".

وتواجه المغنية معضلة في لون الأحذية. فبحسب رأي والديها، فإن لون الأحذية وردي وأبيض، فيما تقول هي بأن لونها أبيض مع لون النعناع.

وفوجئت بردود فعل متابعيها الذين أيدوا رأي الوالدين، بحسب ما نشر موقع popcrush.

Billie Eilish says her shoes are mint and white. What color do y’all see? Mint and white or pink and white? pic.twitter.com/DKSe0jvPIU — Rap Alert (@rapalert2) October 18, 2020

ولتأكيد صحة رأيها عرضت صورة للأحذية من المتجر، بأن لونها أبيض مع لون النعناع واصطحبت زوج الأحذية للخارج لتكشف اللون تحت ضوء الشمس.

وعلق أحد المتابعين، قائلا: "زوج الأحذية الرياضية المثير للجدل اتضح في الواقع أنه أبيض ناصع، الأمر الذي حير العديد من المستخدمين،" أنا في حيرة من أمري لدرجة أنني لا أستطيع معرفة ما يحدث مع هذه الأحذية الرياضية ذات اللون الوردي والأبيض. اشرح، من فضلك".

every time i look at billie eilish’s story those shoes are a different colour😭



HOW TF ARE THEY MINT AND WHITE AND NOT PINK AND WHITE!? IM GOING CRAZY. HELP. pic.twitter.com/mYtmYIj8eS — Kumarjit De (@_kumarjitde) October 18, 2020

فيما علق متابع آخر، قائلا "إنه مرشح. أضعه على الصورة. ثم تبدو الأحذية الرياضية حقًا باللون الوردي والأبيض".