سفيرة إسرائيل في القاهرة تكشف عن وصية عمرها 25 عاما وعلاقتها بفريد الأطرش

كشفت سفيرة إسرائيل في القاهرة، أميرة أورون، عن أول طلب من والدتها عندما زارت مصر قبل 25 عاما.

وأشارت أورون في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن والدتها طلبت منها زيارة قبر الفنان الراحل، فريد الأطرش، مشيرة إلى أنها من كبار المعجبين بفنه.

وغردت أميرة أورون: "عندما أتت أمي لزيارتي لأول مرة في القاهرة من ٢٥ سنة، وكنت أعمل في سفارة دولة إسرائيل في مصر وقتها طلبت مني إنها تزور قبره. وضعت له وردة، إنه أكثر من الحب لموسيقاه، هناك ذكريات مع أغانيه في أوقات جميلة في الحياة".

عندما أتت أمي لزيارتي لأول مرة في القاهرة من ٢٥ سنة، وكنت أعمل في سفارة دولة إسرائيل في مصر وقتها طلبت مني إنها تزور قبره. وضعت له وردة، إنه أكثر من الحب لموسيقاه، هناك ذكريات مع أغانيه في أوقات جميلة في الحياة. https://t.co/HA1Z3U1Dgu — Amira Oron أميرة أورون (@AmiraOron) October 19, 2020

وأرفقت أورون تغريدة للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، أمس الاثنين، الذي تزامن مع الذكرى الـ110 لميلاد فريد الأطرش، وجاء فيها: " "اليوم ذكرى 110 عاماً على ميلاد الفنان المصري الكبير فريد الأطرش".

وتابعت: "كان فريد الأطرش من المطربين الأكثر تأثيرا على الموسيقى الكلاسيكية العربية وعلى أجيال كثيرة في إسرائيل تربيت على أغنياته الشهيرة مثل "علشان ما ليش غيرك" و"عش أنت" وحتى اليوم يتردد صوته الجميل في شوارع إسرائيل".

ووضع غوغل صورة الموسيقار الراحل بجوار "العود" في واجهة صفحته الرئيسية التي يطالعها الملايين.

ولد الفنان الراحل فريد الأطرش، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1910، وتوفي في 26 ديسمبر/كانون الأول 1974، وهو موسيقي ومطرب وممثل.

وينتمي إلى آل الأطرش وهم إحدى العائلات العريقة في جبل العرب جنوبي سوريا.

وقد قدم فريد أعمالا مهمة في الموسيقى والغناء العربي، وحصل على قلادة النيل العظمى. وهي أرفع درجة تكريم مصرية، وتمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاما مميزا يؤثر على حياة المصريين.

وقدم فريد الأطرش 31 فيلما سينمائيا، في الفترة الممتدة من 1941 وحتى 1975، ومن أشهر أفلامه "حبيب العمر"، "عهد الهوى"، "حكاية العمر كله"، وغيرها من الأعمال السينمائية.