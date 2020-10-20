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    الممثل الأمريكي توم كروز

    حذاء جوليا روبرتس وسترة توم كروز "الجوية" في مزاد علني

    © AP Photo / Lee Jin-man
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    يبدو أن محبي السينما على موعد مع فرصة لاقتناء ملابس ارتداها نجوم في أفلام شهيرة، خلال مزاد علني في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

    وأبرز تلك التذكارات السينمائية التي ستعرض في المزاد، حذاء استخدمته النجمة جوليا روبرتس في فيلم "بريتي وومان" (امرأة جميلة)، وسترة النجم توم كروز في فيلم "توب جَن" (السلاح الأقوى)، بالإضافة إلى قرابة ألف قطعة ملابس من تذكارات السينما ستُطرح في مزاد في بريطانيا خلال ديسمبر المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

    الممثلة جوليا روبرتس
    © AP Photo / Joel Ryan
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    وتولى ستيفن لين صاحب شركة "بروب ستور" جمع قطع الملابس عن طريق شبكة من المخرجين وطواقم العاملين في الأعمال الفنية وشركات الإنتاج ومحبي اقتناء التذكارات.

    وقال لين لـ"رويترز" في مخازن شركته بمدينة ريكمانزوورث قرب لندن: "شرعت في إنشاء بروب ستور لولعي بالاقتناء، لذا فالفكرة كلها هي السعي لاقتناص التذكارات".

    وسيعرض المزاد الإلكتروني على مدار يومين أكثر من 900 قطعة في المجمل من أكثر من 350 فيلما وعرضا تلفزيونيا.

    ومن بين القطع المعروضة سيف ضوئي ظهرت به شخصية أوبي-وان كينوبي في فيلم "ستار وورز: ريفينج أوف ذا سيث" (حرب النجوم: انتقام السيث) ومن المتوقع بيعه بسعر يتراوح بين 80 و120 ألف دولار.

    كما ستُعرض سترة جلدية حمراء ارتداها النجم براد بيت في فيلم "فايت كلوب" (نادي القتال) عام 1999 ومن المتوقع بيعها بما يتراوح بين 20 و30 ألف دولار، وكذلك قبعة شخصية الكابتن جاك سبارو في فيلم "بايرتس أوف ذا كاريبيان: أون سترينجر تايدز" (قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة)، بسعر يُتوقع أن يتراوح بين عشرة آلاف و15 ألف دولار.

    أما سترة كروز فمن المنتظر بيعها بسعر بين 12 و16 ألف دولار. وتذهب التوقعات إلى أن حذاء روبرتس سيُباع بما بين عشرة آلاف و15 ألف دولار.

    ومن القطع التي يُنتظر بيعها بأعلى الأسعار الزي الكامل لشخصية نيو التي قدمها الممثل كيانو ريفز في فيلم الخيال العلمي "ذا ماتريكس ريلودد" (إعادة تحميل الماتريكس) من إنتاج عام 2003 حيث يُتوقع بيعها بما يتراوح بين 40 و60 ألف دولار.

    وعادة ما كانت بروب ستور تعرض قطع مزاداتها في وسط لندن، لكن معظم أنشطة المزاد هذا العام ستكون على الإنترنت أو في مخازن الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا.

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    الكلمات الدلالية:
    صالة مزادات, مزاد علني, مزاد, كيانو ريفز, براد بيت, توم كروز, جوليا روبرتس
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