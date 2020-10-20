بطلة مسلسل "بـ100 وش" تشارك أبلة فاهيتا مسلسلها على نتفيلكس

كشفت نتفيلكس عن أبطال العمل الفني "دراما كوين" والذي يعرض في النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشركة على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن الفنان المصري باسم سمرة سيشارك "ابلة فاهيتا" المسلسل، وكذلك بطلة مسلسل "بـ100 وش" دينا ماهر والتي اشتهرت بدورها في المسلسل خلال شهر رمضان الماضي.

ويعتبر دراما كوين هو الإنتاج الثاني لنتفيلكس من مسلسلاتها المصرية الأصلية، وهو مسلسل استعراضي اجتماعي، ويشارك فيه أيضا ممثلون مثل أسامة عبد الله.

وينتظر الجمهور العربي والمصري، عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" والذي أنتجته نتفيلكس عن قصص للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وهو مسلسل من بطولة أحمد أمين، ورزان جمال.