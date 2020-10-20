صالة ألعاب رياضية تعلن عن ترخيصها ككنيسة لتجنب الإغلاق بسبب كورونا

نشر نادي "أتلانتيك سبورتس" البولندي منشورا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن فيه ترخيص الصالة الرياضية ككنيسة، لتجنب قرار الحكومة البولندية في إغلاق الأندية الرياضية.

وجاء في المنشور: "نظرًا لأن دروس اللياقة البدنية غير مسموح بها، فإننا بدءًا من اليوم نقدم التجمعات الدينية لأعضاء كنيسة "الجسم السليم""، مضيفا: "ألا يفترض أن يكون جسدك هو المعبد؟".

وأضاف المنشور: "نحن لا نحارب من أجل الصحة فقط! نحن الآن نحارب من أجل البقاء! عن وظائفنا! عن الناس التي غابت عنا! نريد أن نتحمل المسؤولية عوضا عنهم".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أغلقت بولندا معظم صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة في محاولة للحد من إصابات "COVID-19" الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

تتطلب الإجراءات أيضًا إغلاق المطاعم في وقت مبكر في جميع أنحاء البلاد، في حين تم حظر حفلات الزفاف ولجأت بعض المدارس في المناطق التي تحتوي على عدد إصابات كبير إلى التعليم عن بعد.

ومع ذلك، لا يزال يُسمح للكنائس بالعمل بشكل طبيعي، "طالما أن المؤمنين يرتدون أقنعة ويلتزمون بحد الحضور"، على حد تعبير الصحيفة.