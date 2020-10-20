"كدت أموت بسببه"... رسائل محيي إسماعيل إلى رامز جلال وعادل إمام وعبلة كامل

وجّه الفنان المصري، محيي إسماعيل، أمس الاثنين، رسائل إلى عدد من زملائه الفنانين، والتي تنوعت ما بين الإشادة بالمشوار الفني، وبين مواقف خاصة جمعته ببعضهم، وآراء شخصية في بعضهم الآخر.

ومن بين هؤلاء الفنان رامز جلال، الذي كشف محيي إسماعيل أنه كاد أن يموت أثناء تصوير حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي عرض في شهر رمضان 2020.

وقال في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه تعرض لمخاطر شديدة خلال الحلقة، وأكد أنه دخل المستشفى فور انتهاء تصوير الحلقة في الإمارات العربية المتحدة، مردفا: "كنت بين الحياة والموت".

ولفت محيي إسماعيل إلى أن رامز جلال لا يضع أي اعتبارات للظروف الصحية لضيوف برامجه للمقالب، لاسيما كبار السن، وطالب الشركة المنتجة بضرورة إلزامه بتوخي الحذر والتعامل مع ضيوفه بعناية شديدة.

وعن الفنان عادل إمام، روى محيي إسماعيل موقفا لا ينساه له، وهو أنه كان سيتعاون معه فنيا في أحد الأفلام السينمائية، ولكنه اعتذر عن المشاركة فيه بسبب رفض إمام الاتصال به.

وأشاد محيي إسماعيل بالفنانة، عبلة كامل، مشيرا إلى أنها "أسطورة في الفن لن تتكرر بسهولة مرة أخرى"، مستهجنا إهمال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم مشوارها الفني.

وقال: "أين مهرجان القاهرة السينمائي من تكريم عبلة كامل؟ أنا سعيد بتكريم الفنانة منى زكي بدورة العام الحالي، ولكن عبلة كامل فنانة لها مكانتها وثقلها ولا بد من تكريمها".

ووصف محيي إسماعيل الفنان محمد رمضان بـ"ممثل عبقري لن يتكرر"، وأرجع ذلك إلى أنه نجح في رفع أجره من 500 جنيه إلى 40 مليون جنيه، وعمره مازال 26 عاما.

يشار إلى أن لدى محيي إسماعيل مشروع فني أعلن عنه منذ فترة طويلة ولم ير النور، هو تجسيده شخصية الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في فيلم سينمائي.

لكن كشف إسماعيل في شهر نيسان/ أبريل 2019، أنه رفض بطولة الفيلم بعدما علم أنه من تمويل أمريكي، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

يذكر أن محيي إسماعيل، من أشهر أفلامه، "الإخوة الأعداء" مع ميرفت أمين، و"بئر الحرمان" و"خللي بالك من زوزو" مع سعاد حسني، و"حد سامع حاجة" مع رامز جلال.