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    خمسة من أكثر الأماكن غموضا على كوكب الأرض ولا يستطيع العلم تفسيرها

    © Photo / pinterest.ru
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    هناك العديد من الأماكن على كوكب الأرض تحدث فيها أمور غريبة ومثيرة للدهشة، تمكن العلم من شرح بعضها، في حين ظل بعضها الآخر لغزا محيرا.

    وفي تقريرها الذي نشرته مجلة "مي فياخي" الإسبانية، قالت الكاتبة إديث سانشيز إن الظواهر الطبيعية قد تكون في بعض الأحيان السبب الرئيسي في حدوث بعض الحالات الغريبة، بينما قد تحدث أمور بشكل متكرر دون أن يوجد أي مبرر لها.

    ونقدم هنا 5 أماكن غريبة على كوكبنا:

     أضواء هيسدالين:

     أضواء هيسدالين
    © Photo / pinterest
     أضواء هيسدالين

    على مدى عقود حتى الآن، كان سكان وادي هيسدالين في النرويج يشهدون هذه الأضواء السحرية عبر سماء الليل. يحدث هذا الضوء في سمائهم، ويتراقص في أنماط وأحيانًا وميض بألوان مختلفة. لقد شهد ذلك الكثير من الناس على مر السنين ولم يتمكن أي منهم من تأكيد ما كان عليه. أحد التفسيرات التي قدمها الناس هو أن المنطقة مشعة. يحمل الإشعاع جزيئات الغبار وينفجر عند وصوله إلى الغلاف الجوي. نظرية أخرى ظهرت وهي أن الوادي بأكمله ربما بطارية عملاقة. من الحقائق الثابتة أن أحد الوديان غني بالنحاس بينما يحتوي الوادي الآخر على الزنك بكثرة، وهما مكونان موجودان في البطارية. كل ما يحتاجونه هو نوع من الارتباط الحمضي للإضاءة.

    وباء النوم في كازاخستان:

    كلاتشي
    © Photo / pinterest
    كلاتشي

    هناك بلدة في كازاخستان تسمى كالاتشي، حيث كانت هناك تقارير عن أشخاص فقدوا الوعي دون أي سبب حقيقي. استمر هذا لمئات السنين. الوضع خطير لدرجة أن الحكومة اضطرت إلى إخلاء البلدة بأكملها. التفسير الرئيسي لهذه الظاهرة هو أن الناس يتأثرون بإشعاع منجم اليورانيوم القريب. ومع ذلك، فإن النظرية ضعيفة بالنظر إلى حقيقة أن البلدة المجاورة لا تعاني من نفس المشكلة، على الرغم من أنها تقع بالقرب من المنجم. عادت نتائج الدم للأشخاص الذين فقدوا الوعي نظيفة، ولم تظهر عليهم علامات الإشعاع. هذا الوضع هو في الواقع مهووس بالطبيعة.

     دوائر الجن الغامضة في صحراء ناميبيا:

     دوائر الجن الغامضة في صحراء ناميبيا
    © Photo / pinterest
     دوائر الجن الغامضة في صحراء ناميبيا

    هو حقل  عبارة عن بقع من العشب التي لا تنمو. البقع دائرية ومتساوية الشكل بالكامل. يبلغ قطرها 10-65 قدما. لا تتداخل هذه الدوائر أبدا مع بعضها البعض ويبدو دائما أنها متباعدة بشكل متساو، وتنتشر أحيانا على بعد آلاف الأميال. إحدى النظريات لشرح هذا الشيء الغريب هي أن هذه الدوائر تم إنشاؤها بواسطة النمل الأبيض. ومع ذلك ، سرعان ما فقدت هذه النظرية مصداقيتها عندما وضعت على المحك. تراوحت محاولات التفسيرات الأخرى من الإشعاع إلى الفطريات إلى الغازات السامة إلى النعام الذي يطحن مؤخرته بشكل قهري في التراب. لا شيء يبدو منطقيا.

    همهمة تاوس:

    همهة تاوس
    © Photo / pinterest
    همهة تاوس

    إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يمكنهم التقاط ضجيج التلفزيون والأسلاك الكهربائية، فأنت تعلم كم يمكن أن يكون ذلك مزعجا. أبلغ سكان تاوس بالمكسيك عن سماع مثل هذه الضوضاء الطنانة طوال اليوم كل يوم. كان هذا يحدث منذ تسعينيات القرن الماضي ويستمر ضجيج الطنين بلا توقف. السكان وصلوا إلى حد الجنون بسبب هذا الصوت. فشلت الحكومة المحلية في العثور على مصدر لمثل هذه الضوضاء حتى اليوم. النظرية المنطقية الوحيدة هي أن الناس لديهم قدرة سمعية فائقة وهذا هو السبب في أنهم قادرون على التقاط مثل هذه الضوضاء. يبدو أن الناس هم من يتمتعون بقوى صوفية بدلا من المدينة.

    شلال غلاية الشيطان في مينيسوتا:

    شلال غلاية الشيطان في مينيسوتا
    © Photo / pinterest
    شلال غلاية الشيطان في مينيسوتا

    يوجد نهر في مينيسوتا يسمى نهر برول. ينقسم تدفق هذا النهر على طول محصول صخري. يستمر نصف النهر في التدفق إلى بحيرة سوبيريور، لكن النصف الآخر يظل لغزا. يدخلون من خلال حفرة صخرية ويختفي على ما يبدو. الافتراضات الموضوعة للنصف الآخر هي أن تدفق المياه هذا يدخل شبكة من الكهوف الجوفية وينتقل عبر الكثير من القنوات قبل أن ينضم في النهاية إلى النهر. لم يتم إثبات النظرية بعد لعدم وجود أدلة. قام العلماء بتجربة تدفق المياه هذا باستخدام صبغة لمعرفة أي جزء من البحيرة ينتهي بالمياه الملونة. حتى أنهم حاولوا وضع كرات بينج بونج في الماء لمعرفة ما إذا كانت تأتي من مكان ما. حتى الآن، كانت النتائج غير مجدية تمامًا مما أدى إلى ظهور اسم "Devils Kettle".

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