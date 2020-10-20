الممثل الأمريكي جيف بريدجز يعلن إصابته بالسرطان

أعلن الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار، جيف بريدجز، أمس الاثنين، إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وفي تغريدة لها عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته بالمرض، مستخدما أسلوب الشخصية التي لعب دورها في فيلمه الشهير "ذا بيغ ليباوسكي"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال بريدجز إنه بدأ العلاج وأن التوقعات مطمئنة.

وقدم جيف بريدجز الشكر لمن تمنوا له الشفاء العاجل ووعد معجبيه بإطلاعهم على تطورات حالته الصحية.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

وترشح جيف بريدجز لنيل جائزة أوسكار 7 مرات، وفاز بها عام 2010 عن تجسيده لدور عازف لموسيقى الريف الأمريكي في فيلم "Crazy Heart" "قلب مجنون".

ولبريدجز باع طويل في صناعة السينما، وينحدر من أسرة فنية، وقدم أدوارا في أفلام حازت على إعجاب النقاد، مثل "Star Man" و"Thunderbolt & Lightfoot" و"Blown Away" و"Arlington Road"، كما أنه شارك في أفلام نجحت على المستوى الجماهيري، مثل الجزء الأول من فيلم البطل الخارق (Iron Man) "الرجل الحديدي" من إنتاج شركة "مارفل" للقصص الهزلية.