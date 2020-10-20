تامر حسني يصحح أخبارا خاطئة متداولة عنه

صحح الفنان المصري، تامر حسني، أخبارا خاطئة متداولة عنه، فيما كشف عن مفاجأة لكل جمهوره.

ونفى تامر حسني عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن كان تواجده في مدينة الجونة هو استعداده لحضور الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي، أو لمنافسة أحد أفلامه فيه.

وقال في بيانه: "يا شباب في خبر متداول خاطئ بسبب لخبطة المعلومات، وهي أنني مشارك في مهرجان الجونة السينمائي أو حتى سأحضره، هذا خبر غير حقيقي وليس عندي فيلم في المهرجان".

أما عن مفاجأته، فأعلن تامر حسني أن سر وجوده في الجونة هو التحضير لإحياء حفل غنائي للاحتفال مع جمهوره بألبومه الجديد "خليك فولاذي".

وتابع في توضيحه: "فكرة ذهابي للجونة لأنني مشغول بتحضير حفل إطلاق ألبومي القادم "خليك فولاذي"، والمقترح أن يتم في الجونة".

ولفت تامر حسني إلى أنه من المقرر أن يحيي حفل إطلاق الألبوم يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وستنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر/ تشرين الأول، في مدينة الجونة، بحسب بيان رسمي.

وكان تامر حسني طرح مؤخرا أغنية "مبطلناش إحساس" من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والتي تجاوزت 9 ملايين مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" للفيديوهات في يوم 16 أكتوبر الجاري، وهي كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.