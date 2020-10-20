دراسة: السباحة في المياه الباردة تقي من الإصابة بمرض ألزهايمر

توصل باحثون بريطانيون، إلى أن السباحة في المياه الباردة قد تحمي من الإصابة بألزهايمر.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجرى باحثون تابعون لجامعة "كامبريدج" دراسة على عدد من الأشخاص المعتادين على السباحة الشتوية، ليجدوا مستويات مرتفعة من بروتين "الصدمة الباردة (RBM3)" في مجرى دمائهم.

وأوضح الباحثون أن هذا البروتين يساعد في نمو المشابك العصبية بالدماغ، ويمنع موت خلايا المخ ، مؤكدين أن وجود مستويات عالية منه يساعد في حماية الشخص من الإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة.

وكان الشائع أن بروتين "الصدمة الباردة" تواجد فقط في الثدييات التي تلجأ للسبات الشتوي، إلا أن الدراسة كشفت عن قدرة الإنسان على إنتاجه.

ويأمل الباحثون أن تساهم دراستهم في التوصل إلى عقار قد يؤخر ظهور ألزهايمر لسنوات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 50 مليون شخص من الإصابة بمرض ألزهايمر، حيث يصاب شخص كل ثلاث ثوانٍ به حول العالم.