بعد سبعة أشهر من التحضيرات للزفاف... شاب يفاجئ عروسه بخبر صادم

تعرضت فتاة أسترالية لصدمة كبيرة بعد التخطيط لحفل زفافها على مدار سبعة أشهر، حين أخبرها خطيبها بأنه لا يتذكر عرضه الزواج عليها من الأساس.

ونشرت الفتاة قصتها عبر صفحتها على "فيسبوك" طالبة نصيحة متابعيها حول كيفية التعامل مع الموقف المروع الذي تواجهه.

ووفقا لموقع "نيوز 7" الأسترالي، أشارت الفتاة إلى أنها صدمت برد فعل خطيبها أثناء حديثها معه عن شراء فستان الزفاف، فضلًا عن أنه لم يكتف بإخبارها بأنه "نسي طلبه الزواج منها" فحسب، بل أخبرها أيضًا بأنه ليس لديه فكرة بشأن ارتباطهما.

ولفتت الفتاة، إلى أن خطيبها لم يقدم لها خاتم الخطوبة عندما تقدم بطلب يدها للزواج، لكنها لم تكترث بالأمر.

وتابعت موضحة أنها بدأت التخطيط لحفل الزفاف الذي تحلم به منذ 7 أشهر، وعندما أخبرت خطيبها مؤخرًا بأنها ستتوجه لشراء فستان الزفاف، نظر إليها الأخير وقد ارتسمت على وجهه علامات الذهول وزعم أنه لم يطلب يدها إطلاقًا، وكان رده عليها كالتالي: "لماذا أطلب يد فتاة لا أواعدها أو تربطني بها علاقة؟".

وكتبت الفتاة في المنشور قائلة: "أفكر في خداعه كي يحضر لحفل زفافنا لرؤية ماذا سيحدث.. لست متأكدة تمامًا مما يمكنني فعله غير ذلك".

من جانبهم اعتبر البعض أن كلام الرجل ربما أسيء فهمه، وأشار آخرون إلى أنه من الممكن أن تكون قالت دعابة ما أو مقولة ذكية وقال لها هو "هل تتزوجيني؟" على سبيل المزاح.

بينما دافع البعض الآخر عن الفتاة وكتب أحدهم: "يتحدث الجميع عن تصرفات الفتاة الغريبة، لكن لا أحد يعتقد أن الرجل كان يتلاعب بمشاعر الفتاة طوال الوقت".