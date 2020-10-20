"نيتفلكس" تطرح إعلان آخر أعمال بطل فيلم "بلاك بانثر" الراحل... فيديو

عرضت شبكة "نيتفلكس" الأمريكية، الإعلان الترويجي لآخر فيلم سينمائي يشارك في بطولته الممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، بطل الفيلم الشهير "بلاك بانثر" المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، والذي توفي في شهر أغسطس/ آب بعد صراع مع مرض السرطان استمر 4 سنوات.

الفيلم يحمل اسم "Ma Rainey’s Black Bottom"، وهو مأخوذ عن مسرحية أوغست ويلسون التي تحمل نفس الاسم، ويتناول قصة أحداث فنانة موسيقى "البلوز" المعروفة "ما ريني"، التي تلعب دورها الممثلة، فيولا دايفيس، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ويجسد تشادويك بوسمان في أحداث الفيلم دور "ليفي" عضو فرقة "ما ريني"، عازف البوق الذي يطمح لترك بصمته في المشهد الموسيقي في مدينة شيكاغو الأمريكية، من خلال وضع لمسة عصرية على الأغنيات القديمة.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1927، والتي يواجه فيها الموسيقيين صراعات تتعلق بالعرق والعلاقات واستغلال تسجيلات الفنانين السود.

ومن المقرر عرض الفيلم على شبكة "نيتفلكس" في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وصعقت هوليوود في 29 أغسطس من وفاة تشادويك بوسمان، الذي رحل عن عالمنا عن 43 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ولم يتحدث بوسمان لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما أعلنت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيرا".