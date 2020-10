ابنة محمود ياسين تنفعل على ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها... فيديو

View this post on Instagram

رانيا محمود ياسين واصلت استقبالها للمعزين بوفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين، ومن بينهم ابنة رجاء الجداوي، أميرة مختار، التي قدمت العزاء لها ولشقيقها الفنان والمخرج عمرو ياسين، إلا أنه بدا واضحاً من خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا حصول عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي على خلفية إثارة الأخيرة غضب الأولى بعدما تحدثت في تدوينة لها عن مرض الراحل محمود ياسين.