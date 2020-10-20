ابنة محمود ياسين تنفعل على ابنة رجاء الجداوي في عزاء والدها... فيديو

وبدا على الفنانة رانيا محمود ياسين علامات الانفعال في المقطع المصور، وتظهر وهي تعاتب أميرة حسن مختار، ابنة رجاء الجداوي في العزاء.
وعزا البعض سبب غضب رانيا محمود ياسين من ابنة رجاء الجداوي إلى ما نشرته الأخيرة عن إصابة محمود ياسين بمرض ألزهايمر قبل وفاته بأعوام.
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رانيا محمود ياسين واصلت استقبالها للمعزين بوفاة والدها النجم الراحل محمود ياسين، ومن بينهم ابنة رجاء الجداوي، أميرة مختار، التي قدمت العزاء لها ولشقيقها الفنان والمخرج عمرو ياسين، إلا أنه بدا واضحاً من خلال فيديو متداول على السوشيال ميديا حصول عتاب بين رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي على خلفية إثارة الأخيرة غضب الأولى بعدما تحدثت في تدوينة لها عن مرض الراحل محمود ياسين. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
ويبين المقطع المصور أن رانيا محمود ياسين واصلت انفعالها على أميرة مختار بعدما حادثتها، ما جعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون ابنة محمود ياسين، الذين يرون أن ردة فعلها لا تتفق وأجواء الحزن التي تعيشهاـ وأن الوقت غير مناسب للعتاب، بحسب مجلة "لها".
لكن رانيا محمود ياسين نفت تلك المعلومة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، وأكدت أن والدها كان يتذكر كافة أصدقائه ومحبيه وأفلامه التي لعب بطولتها حتى آخر أيامه.
وتابعت أن والدها "كان لديه ضعف بسيط في الذاكرة نتيجة معاناته من تصلب الشرايين والجلطات، ولكنه لم يكن ألزهايمر، وكان يدرك اسمه عندما ينادى عليه ويتذكر أصدقائه وأفلامه".
وأقيم عزاء محمود ياسين الجمعة الماضية في أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، وحضره العديد من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان وعبد الرحمن أبو زهرة وإلهام شاهين ومحمود حميدة.
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