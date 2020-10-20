بسبب شكله الغريب... مبنى يثير جدلا واسعا في السعودية... صور

ورغم تأكيد القائمين على المبنى في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان جنوب البلاد أنه مرخص من البلدية، وخاضع لإشراف هندسي، إلى أن شكله الغريب طرح العديد من التساؤلات.

مشروع مبنى جمعية البر الخيرية أبوعريش pic.twitter.com/0awMcAqhR4 — بَدايا (@ksapadaya) October 20, 2020

المبنى عبارة عن بناء ضيق جدا وأقرب لكونه جدارا فقط في الطابق الأرضي، بينما يتسع في الطابق العلوي بشكل كبير يفوق مساحة الطابق السفلي بشكل لافت، وأثار ردود فعل متنوعة، حضرت فيها السخرية والطرافة، إلى جانب تعليقات بعض من يخشون سقوط المبنى.

وفي مقطع فيديو متداول، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة أبو عريش، محمود بن علي الأقصم، إن البناء يعود لجمعيته بالفعل، وإن أرض المبنى ضيقة من الأساس، كما قامت الجمعية بالتنازل عن جزء منها لجار الأرض بعد اعتراضه على البناء فيها.

توضيح الأقصم حول المبنى pic.twitter.com/aaGEcYYCcf — فهد كاملي (@fahadkamly) October 20, 2020

وأضاف الأقصم، أن البناء حاصل على التراخيص اللازمة، ويخضع لإشراف هندسي من قبل المختصين، ولا يزال قيد الإنشاء، ولم يظهر بعد بشكله النهائي، لكنه أخلى مسؤولية الجمعية من سلامة المبنى، وحمّلها للمشرفين الهندسيين.

مبنى جمعية البر في ابو عريش بجازان

.. اذا كان المبنى كدا.. كيف اعمالها الخيرية.. حكمتك يارب@jazansa pic.twitter.com/UpIXxqvvlK — جمال بنون Jamal Banoon (@jbanoon) October 20, 2020

وسخر أحد المستخدمي من المبنى والمشرفين عليه حين قال "اذا كان المبنى كدا.. كيف اعمالها الخيرية.. حكمتك يارب".