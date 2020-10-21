مدام فاتن... "موظفة" سورية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه لموظفة سورية أهانت رجلا وطردته من مكان حصوله على إحدى السلع.

شوهد في المقطع رجلا يعاتب موظفا "بحسب التعليقات على فيسبوك" على أنه يريد أن يغلق باب العمل بعد أن وصل الدور لعنده، وتم سماعه يقول: "إلى متى تعمل؟ هنا مكتوب حتى الثانية.. أجبني إلى متى؟ لن تغلق البوابة باكرا".

ووصل الأمر بين الرجلين إلى حد الشجار والصراخ قبل أن تأتي "مدام فاتن".

وقالت للمستهلك بغضب: "لماذا تصرخ؟، كيف تتحدث مع زميلي هكذا؟"، مضيفة بعد أن أعطت أغراضها إلى زميلها، وبطريقة هجومية، "يلا من هون، وروح اشتكي لمين ما بدك، بدنا ناكل، ما رح نعطي شي اليوم، وتكرر، يلا من هون.. يلا". (أي اذهب من هنا، سنأكل ولن نعطيك شيئا، اذهب واشتكي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، متعاطفين مع هذه الحادثة، معبرين عن غضبهم واستيائهم مما حدث، فكتب أحدهم "يحدث في "دولة المؤسسات"، دولة "مدام" فاتن.

وحساب آخر بإسم "صاحبة الجلالة" يقول، برسم التموين، حدا بيعرف مين مدام فاتن.. أو وين هالصالة..؟

وبحسب ما كتبه البعض فمدام فاتن هي موظفة في "السورية للتجارة". وآخرين وصفوا ما قامت به بـ"الإنحطاط".

#دمشق

فيديو لاحدى موظفات المؤسسة السورية للتجارة( المؤسسة الاستهلاكية الكائنة في شارع الحمرا خلف وزارة الاتصالات ) تدعى فاتن و هي تهدد المواطنين بعد اغلاق المؤسسة قبل نهاية الدوام الرسمي تشبيح ررررسمي pic.twitter.com/V4vHb1xaUv — وداد عبد الرحمن (@wexP2S7t8yGMwRf) October 21, 2020

يذكر وأن سوريا تعاني حاليا من أزمة في الخبز والبنزين ويقف الناس على الدور لساعات من أجل الحصول على منتجاتهم اليومية والاستهلاكية.