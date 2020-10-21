مقطع فيديو أثار ضجة... هل تخفي إليسا سرا بشأن حالتها الصحية

أثار مقطع فيديو نشرته الفنانة اللبنانية، إليسا، ضجة وحالة من القلق، وتساءل البعض هل تخفي الفنانة سرا بشأن حالتها الصحية.

وأوضحت صحيفة "النهار" اللبنانية أن مقطع الفيديو الذي نشرته إليسا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وهي تمارس عاداتها الرياضية الطبيعية بانتظام، بالأخص على الدراجة الهوائية، أثار حالة من القلق.

وظهرت الفنانة اللبنانية إليسا في مقطع الفيديو وبجوارها كلبتها الشهيرة، ستار، وقالت إن هذا أجمل شعور بحياتها. ولكن ظهرت إليسا في مقطع الفيديو، وهي تضع ضمادة على يدها اليمنى.

وقالت الصحيفة اللبنانية إن تلك اليد، سبق وخضعت الفنانة إليسا لجراحة فيها منذ عدة أشهر في بلجيكا، بسبب الآثار الناتجة عن علاج سرطان الثدي الذي خضعت له.

وقالت الصحيفة "أثار ذلك قلق البعض، وتساءلوا إن كانت خضعت مجدداً لجراحة أخرى، خصوصاً أن انتفاخ يدها يعاودها بين فترة وأخرى، بسبب العلاج الذي تخضع له من آن لآخر".