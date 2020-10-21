أكبر حيد مرجاني في العالم يواجه خطرا كبيرا... فيديو

يواجه أكبر حيد مرجاني في العالم خطر كبير بسبب الموت الجماعي لأنواع من الكائنات المعروفة بـ "اللافقاريات البحرية".

تقول شبكة "بلومبرغ" الأمريكية إن الموت الجماعي لهذه الكائنات يهدد قدرة الحيد المرجاني العظيم الموجود في أستراليا على البقاء.

ويقع الحيد المرجاني العظيم بالقرب من ولاية كوينزلاند، شمالي أستراليا ويمتد لمسافة 2300 كيلومتر، وهو عبارة عن تشكيل ضخم من الشعاب المرجانية.

ويعتبر الحيد المرجاني العظيم أكبر حيد طبيعي على وجه المعمورة، ويضم نحو 350 نوعية من المرجان.

وتحتوي تلك الشعاب على اللافقاريات البحرية التي تعيش في مستعمرات مدمجة تشمل الأنواع المرجانية بناة الشعاب المرجانية المهمة التي تعيش في المحيطات الاستوائية، وتفرز كربونات الكالسيوم لتشكيل هيكل عظمي صلب.

The mass death of young and old corals is threatening the recovery of Australia’s Great Barrier Reef, a new study finds.



Almost all warm-water coral reefs are forecast to suffer significant loses, even if global warming is limited to 1.5°C https://t.co/zrFwghR08S pic.twitter.com/P4RL3yj3ds — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 21, 2020

ونشرت "بلومبرغ" مقطع فيديو يظهر جانبا من حياة اللافقاريات البحرية، مشيرة إلى أن غالبية تلك الحيوانات التي تعيش في الشعاب من المتوقع أنها ستواجه صعوبات كبيرة خاصة تلك التي تعيش في المياه الدافئة.