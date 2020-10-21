بعد انتحار زوجته...القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف بحق الفنان جلال الزين

وقالت قناة الشرقية العراقية نقلا عن مصدر أمني، "صدور مذكرة إلقاء قبض بحق جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات والسيطرات بعد حادثة وفاة زوجته و تحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور".

كما نقلت القناة عن نقيب الفنانين العراقيين قوله إن «نور كاظم (من مواليد 1995) زوجة الفنان جلال الزين انتحرت في منزلها الكائن في حي المنصور في بغداد» من دون أن يوضح أسباب إقدامها على الانتحار.

وكانت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، نور كاظم، قد أقدمت على الانتحار، أمس الثلاثاء، في العاصمة بغداد بحسب ما تداولته المواقع الإخبارية نسبة لمصادر أمنية عراقية أفادت بأن نور أطلقت الرصاص على نفسها من بندقية كلاشينكوف كانت موجودة في البيت.

يذكر أن جلال الزين فنان معروف في أوساط الشباب، وهو خريج كلية الفنون، وله عدد من الأغنيات الشبابية المعروفة.