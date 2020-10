بعد انتحار زوجته...القضاء العراقي يصدر مذكرة توقيف بحق الفنان جلال الزين

View this post on Instagram

مصدر أمني : صدور مذكرة إلقاء قبض بحق جلال الزين وتعميم اسمه على المطارات والسيطرات بعد حادثة وفاة زوجته و تحويل القضية إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور #الشرقية_نيوز