شاركه مئات الآلاف على فيسبوك.. ما حكاية "قزم الحظ" وهل فعلا يحقق مفاجآت

شارك مئات الآلاف على مواقع التواصل صورة لما أطلقوا عليه "قزم الحظ"، الذي قالوا إن مشاركة صورته تجلب حظا سعيدا.

وفي واحد من المنشورات على "فيسبوك" حصل صورة لقزم الحظ مصحوبة بتعليق "هذا قزم الحظ.. لا تتجاهله وسيحدث لك شيئا رائعا" على أكثر من 1.3 مليون مشاركة.

وقد حظي هذا المنشور بالآلاف من التعليقات، فيما قال العديد من مستخدمي مواقع التواصل إنهم فعلا "وجدوا حظا عظيما".

ومع ذلك، فإن ما يسمونه قزم الحظ ليس قزما حقيقا ولكنه دمية لفنانة روسية تدعى "تاتيانا كاتروشوفا"، مصنوعة يدويا لشخصية خيالية من مشعوذات إحدى الغابات التي أطلق عليها اسم "ساحرة الماندريك".

ونبات "الماندريك" يعتبر مشهورا لكل من شاهد سلسلة أفلام "هاري بوتر".

وذكر موقع "BABIKI" الروسي، أن تاتيانا تبلغ من العمر 45 عاما، وتقضي أغلب وقتها في صناعة الدمى.