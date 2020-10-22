بعد حادث في أمريكا… الفنان المصري محمد كريم: "شوفت الموت بعنيا"

تعرض الفنان المصري محمد كريم لحادث سير خطير أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه "نجا من الموت بأعجوبة".

وكتب الفنان المصري على صفحته على "فيسبوك"، اليوم الخميس: "قدر الله وما شاء فعل... أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيئ جبلي واتجاهين".

وتابع: "أنا في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير.. أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيا.. دعواتكم".

وتحدث الفنان محمد كريم عن الظروف التي مر بها في الفترة الأخيرة خلال وجوده في مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال مازحا: "أنا مش عارف 2020 عاوزة إيه وأخرتها إيه؟".

وأوضح كريم: "كيف تسبب وباء فيروس كورونا المستجد في توقف تحضيرات تصوير فيلمه الجديد وتوقف العمل في هوليوود، بعد عودته من العروض الخاصة لفيلم "A Score to Settle"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى قوله إن "شركات التأمين وضعت قيودا على سير العمل"، مضيفا: "استئناف التصوير في وقت قريب كان واردا".

وأمضى كريم فترة الحجر الصحي هناك، مضيفا: "بعدها كل هوليوود اتقفلت لأن شركات التأمين لازم تأمن على كل الممثلين".