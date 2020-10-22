كلب يسرق "آيس كريم" من الثلاجة أثناء نوم صاحبه...فيديو

يهتم الكثير من الناس بتربية الحيوانات الأليفة داخل منازلهم بدوافع إنسانية أو من أجل الترفيه.

وتعد الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة التي اعتاد الناس على تربيتها في المنازل والاهتمام بها وهو ما يجعلها تقابل هذا الاهتمام بالإخلاص لأصحابها.

لكن بعض الكلاب قد تخالف هذه القاعدة وتقوم بأشياء أخرى بعيدا عن نظر أصحابها خاصة أثناء نومهم.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، كلبا يفتح ثلاجة المنزل ويسرق علبة "آيس كريم" أثناء نوم صاحبه.

What our dogs get up to when we're not looking. pic.twitter.com/hN522FuDdl — SCMP News (@SCMPNews) October 21, 2020

وتقول الصحيفة إن الكلب أخرج علبة "آيس كريم" من الثلاجة وتناولها ثم ألقى بها في سلة المهملات ونظف مكانه جيدا لإزالة آثار فعلته، كما يظهر في الفيديو، الذي تم التقاطه بواسطة كاميرا مثبتة داخل المنزل.