كشفت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية عن أول تلفاز في العالم بشاشة مرنة قابلة للطي يمكن وضعها داخل صندوق صغير وإخراجه بصورة آلية عند الحاجة.

CC0 خبير يكشف كيف يتجسس التلفاز الحديث على المستخدمين "إل جي نيوزروم" الكوري الجنوبي، مشيرا إلى أن الشركة كشفت عن بدء مبيعات تلفازها الفاخر الجديد الذي يحمل اسم "Signature OLED R".

ويقول الموقع إن هذا التلفاز الذي كشفت عنه "إل جي" يصنف على أنه "أول تلفاز في العالم مجهز بشاشة قابلة للطي".

ويتميز هذا التلفاز الذي تنتجه الشركة بأن شاشته يمكن طيها بصورة جزئية أو كلية داخل قاعدة سفلية مثبتة ضمن هيكل خاص بحمايته.

ويمكن أن يتحكم المستخدم بمقاس الشاشة أو يخفيها بشكل كامل وهو ما يمثل ميزة كبيرة في تصميمات المكاتب والمنازل العصرية، التي تعتمد على استثمار أقل المساحات المتاحة.

ويمكن استغلال المساحة التي تشغلها الأنواع التقليدية من التلفاز لأغراض أخرى عندما لا تكون بحاجة إلى مشاهدة التلفاز، ثم إخراجه من الصندوق الخاص به عند الحاجة.

ولفت الموقع إلى أن الشاشة الجديدة مقاس 65 بوصة، من نوع "OLED" وهو ما يمنحها إمكانيات كبيرة على عرض الصور عالية الدقة والتحكم بدقة الصورة ومميزاتها.

.@LGUS's OLED legacy continues with the LG CX OLED TV, appealing to gamers as well as TV enthusiasts. https://t.co/LBhZ6gYG24 — Digital Trends (@DigitalTrends) October 5, 2020

كما تتميز تلك الشاشة باستهلاك أقل للكهرباء حيث إن القاعدة الأساسية له مصنوعة من الألومينيوم بعدة تصاميم لتناسب مختلف الأذواق، إضافة إلى تزويد الجهاز بمكبرات صوت توزع الأصوات توزيعا سينمائيا ممتازا.

ويمكن توصيل هذا التلفاز لا سلكيا بصورة تجعله تلفازا ذكيا يمكنه الاتصال بشبكات الإنترنت والأجهزة الذكية، بينما يشير الموقع إلى أن سعره سيكون نحو 87 ألف دولار.