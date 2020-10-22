مصر... الأرصاد تكشف أماكن سقوط أمطار غزيرة اليوم

كشفت الأرصاد الجوية المصرية أماكن من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار غزيرة اليوم الخميس، وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الـ 48 الساعة الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية الغربية.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany الأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ وتكشف موعد انتهائه "صدى البلد" المصري، مشيرا إلى تأكيد شاهين أن حالة عدم الاستقرار في الطقس تمتد لبعض المناطق من شمال الوجه البحري.

وقال شاهين، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على تلك المناطق لتشمل وتكون أكثر اتساعا على محافظات الوجه البحري".

وأوضح أن "الأمطار تكون رعدية على بعض المناطق، لافتا إلى أنها تستمر حتى يوم الأحد، وتنتهي على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة على شمال وسط سيناء".

وتابع: "من الممكن أن تكون الأمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على شمال ووسط سيناء، التي قد تصل إلى حد السيول"، مضيفا: "السحب الرعدية التي تكون موجودة في بعض الأماكن تؤدي إلى نشاط رياح وإحساس المواطنين إلى وجود نشاط رياح في تلك الأماكن".

وأضاف: "فرص سقوط الأمطار في القاهرة تكون يوم الجمعة وتستمر حتى السبت إلى الأحد، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية"، منوها إلى عدم ارتداء المواطنين الملابس الشتوية.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في مصر إن "فصل الشتاء يبدأ 21 ديسمبر/ كانون الأول، بينما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض فقط نظرا لأننا في فصل الخريف".