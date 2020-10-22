"الرجل الذي باع ظهره"... 10 معلومات عن فيلم الافتتاح في مهرجان الجونة السينمائي

تنطلق، غدا الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تعد دورة استثنائية تقام في ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أنه تم تأجيل دورات مهرجانات عالمية لهذا السبب.

© AFP 2020 / PATRICK BAZ مهرجان الجونة السينمائي قد ينطلق "أونلاين" بسبب كورونا "في الفن" المصري، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه تم اختيار فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليكون فيلم الافتتاح.

ولفت الموقع إلى أن قصة الفيلم تدور حول شاب سوري فر إلى لبنان هربا من الحرب في بلاده دون إقامة رسمية، لكنه يتعثر في الحصول على تأشيرة سفر إلى أوروبا حيث تعيش حبيبته عبير.

ويقوم الشاب السوري بالتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية في بيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكي المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقا يغير حياته إلى للأبد.

وأورد الموقع 10 معلومات عن فيلم "الرجل الذي باع ظهره" قبل عرضه في الجونة:

1- شارك الفيلم كمشروع في مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

2- يعد الفيلم القصير رقم 5 في مسيرة المخرجة التونسية كوثر بن هنية من ناحية الكتابة والإخراج.

3- استغرق البحث عن بطل للفيلم فترة طويلة خاصة أنها حرصت على أن سوريا، وفي النهاية عثرت على الممثل الكندي من أصل سوري يحيى المهايني.

4- شارك في بطولة الفيلم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى ويعد هذا أول ظهور لها في السينما العربية.

5- وافقت بيلوتشي على المشاركة في الفيلم بعد مشاهدتها لفيلم "على كف عفريت" لكوثر بن هنية في قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي 2017.

6- تم تصوير مشاهد بيلوتشي في يوليو/ تموز 2019، في معرض فني في العاصمة التونسية.

7- كان أول عرض عالمي للفيلم في قسم آفاق في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.

8- استطاع بطل الفيلم يحيى مهايني أن يحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا ضمن قسم "آفاق".

9- في مهرجان فينيسيا أيضا فاز الفيلم بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهي جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعي.

10- كان فيلم الافتتاح في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط في جنوب فرنسا.